Reuters: зупинка військової допомоги США Україні була результатом самодіяльності Гегсета

Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні виходив з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, Білий дім не знав про нього.

Відповідні подробиці стали відомі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Приблизно через тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін, американські військові видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям, що базуються на авіабазі Довер у штаті Делавер та на американській базі в Об'єднаних Арабських Еміратах, зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямували до України.

За лічені години до Вашингтона надійшли панічні запитання від українців у Києві та від посадовців у Польщі, де координувалися поставки. Хто наказав Транспортному командуванню США, відомому як TRANSCOM, зупинити рейси? Чи це постійна пауза у наданні всієї допомоги? Чи лише частини?

Вищі посадовці з національної безпеки – у Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті – не змогли надати відповіді. Протягом тижня рейси відновилися.

Згідно з даними TRANSCOM, які перевірив Reuters, усне розпорядження надійшло з офісу міністра оборони Піта Гегсета.

Призупинення постачань відбулося після того, як Трамп завершив 30 січня в Овальному кабінеті зустріч щодо України, в якій брали участь Гегсет та інші високопосадовці з національної безпеки, згідно з трьома джерелами, обізнаними з ситуацією. Під час зустрічі було висловлено ідею припинення допомоги Україні, заявили дві особи, обізнані з ходом зустрічі, але президент не дав жодних вказівок щодо припинення допомоги Україні.

Президент не знав про наказ Гегсета, як і інші високопосадовці з національної безпеки, які брали участь у зустрічі, за словами двох джерел, ознайомлених з закритими обговореннями в Білому домі, та іншого джерела, яке має пряму інформацію про цю справу.

За словами тих, хто спілкувався з Reuters, не було пояснено, чому високопосадовці з національної безпеки, які зазвичай беруть участь у процесі прийняття рішень, не знали про цей наказ і чому він був так швидко скасований.

Згідно з даними, перевіреними Reuters, скасування рейсів коштувало TRANSCOM 2,2 мільйона доларів.

Наказ про припинення військової допомоги, затвердженої адміністрацією Байдена, офіційно набув чинності місяць по тому, 4 березня, після оголошення Білого дому і після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським.

Історія скасування рейсів, вперше детально описана Reuters, вказує на часом хаотичний процес прийняття рішень в адміністрації Трампа і структуру командування, яка незрозуміла навіть її власним високопосадовцям.

Reuters не вдалося встановити, коли саме офіс Гегсета наказав скасувати вантажні рейси. Два джерела повідомили, що українські та європейські посадовці почали запитувати про призупинення 2 лютого. За даними TRANSCOM, було отримано усне розпорядження від "SECDEF" – міністра оборони – про зупинку рейсів, які відновилися 5 лютого.

У подальших розмовах з українцями адміністрація списала цю паузу на "внутрішню політику", зазначило джерело.

Ці розкриття з'явилися в час потрясінь у Пентагоні. Кілька провідних радників Гегсета були виведені з будівлі 15 квітня після звинувачень у несанкціонованому розголошенні секретної інформації. Гегсет продовжує перебувати під пильною увагою, в тому числі з боку Конгресу, щодо своїх власних комунікацій. Раніше він пояснював звинувачення в потрясіннях незадоволеними співробітниками.

Скасовані рейси містили зброю, яка вже давно була схвалена адміністрацією Байдена і санкціонована законодавцями на Капітолії.

Reuters не змогло встановити, чи знали Гегсет або його команда, як буде виконано наказ TRANSCOM і що цей наказ стане суттєвою зміною в політиці США щодо України. Три джерела, обізнані з ситуацією, заявили, що Гегсет неправильно інтерпретував обговорення з президентом політики щодо України та постачання допомоги.

Четверо інших осіб, ознайомлених із ситуацією, заявили, що невелика група співробітників Пентагону, багато з яких ніколи не працювали на урядових посадах і роками виступали проти допомоги США Україні, порадила Гегсету розглянути можливість призупинення допомоги країні.

Двоє осіб, обізнаних із ситуацією, заперечили, що допомога була дійсно припинена. Один із них назвав це логістичною паузою.

Деякі ЗМІ, включаючи Reuters, писали про призупинення у постачанні допомоги, але роль Гегсета раніше була невідома.

Неясно, чи Трамп згодом поставив під сумнів дії Гегсета або зробив йому догану. Одне джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням, повідомило, що радник з національної безпеки Майк Волц зрештою втрутився, щоб скасувати наказ.