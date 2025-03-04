Bloomberg: рішення Трампа про паузу у постачанні зброї Україні стосується і тієї, що в дорозі

Рішення президента США Дональда Трампа поставити на паузу усю військову допомогу Україні нібито стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова анонімного високопосадовця у Пентагоні, пише "Європейська правда".

Bloomberg через свого співрозмовника з Міністерства оборони США, який попросив про анонімність, слідом за "Голосом Америки" і Reuters підтверджує інформацію про те, що Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

За словами джерела Bloomberg, це рішення стосується усієї військової допомоги США, "включно зі зброєю "у дорозі" на літаках, суднах, чи тієї, що очікувала у транзитних зонах у Польщі".

Перед цим неофіційно повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

Україна може отримувати зброю від США кількома способами, зокрема через програму Foreign Military Financing, яка надає кредити та гранти країнам на купівлю зброї в американських оборонних компаніях, а також через Ініціативу з надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка дозволяє Пентагону купувати зброю для Києва, але наразі на це коштів немає.

Президентські повноваження на скорочення озброєнь, що дозволяють Міністерству оборони відбирати озброєння безпосередньо з власних запасів, було найбільш значущим інструментом для озброєння України.

У понеділок в Білому домі мали проводити нараду з розгляданням питання про припинення поставок з використанням президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Ввечері у понеділок (вдень за американським часом) Трамп, говорячи про потенційну угоду про завершення війни в Україні, припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

Також Дональд Трамп сказав, що не вважає "мертвою" так звану угоду про надра між Україною і США, яку мали підписати у Білому домі в п’ятницю.