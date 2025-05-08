Як США готуються завдати сильного удару по керівній партії Грузії і які це матиме наслідки

6 травня в Грузії відзначали день святого Георгія. Це релігійне свято, яке грузинські православні віруючі зустрічають з особливою вірою і благоговінням.

А крім того – цей день має особливе значення і в новітній політичній історії Грузії.

6 травня 2004 року відбулося падіння режиму диктатора Аджарської автономної республіки Аслана Абашидзе, який втік до Москви і досі перебуває там. Можна також згадати, що у день святого Георгія, щоправда, не весняний, а осінній – 23 листопада, в Грузії 2003 року відбулася "Революція троянд", в результаті якої повалили корумпований уряд Едуарда Шеварднадзе.

Цьогоріч у день святого Георгія грузинський народ став свідком ще однієї вкрай важливої події: Палата представників США підтримала так званий MEGOBARI Act.

Докладніше про цей законопроєкт і його наслідки для грузинської влади, читайте в статті професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії. Далі – стислий її виклад.

MEGOBARI Act – англомовна абревіатура, яка перекладається як "Мобілізація та розширення можливостей Грузії для зміцнення підзвітності, стійкості та незалежності"), що утворює грузинське слово "друг".

Вперше про законопроєкт з такою символічною назвою почали говорити ще рік тому – тільки-но грузинська влада почала просувати закон "про агентів іноземного впливу", тим самим розпочавши процес демонстративної відмови від західного курсу.

Однак партія влади Грузії робила все можливе, щоб довести: незважаючи на те, що автором законопроєкту є конгресмен-республіканець Джо Вілсон, він не має нічого спільного з курсом переможця президентських виборів Дональда Трампа.

Та ухвалення MEGOBARI Act остаточно зробить надії на швидке перезавантаження відносин зі Сполученими Штатами нереалістичними.

Законопроєкт має дуже високі шанси стати законом. Двопартійна підтримка у Палаті представників демонструє, що у президента США немає принципових заперечень проти цієї ініціативи.

Більш того, є підстави розраховувати, що процес ухвалення закону завершиться вже до кінця травня.

У "Грузинській мрії" цей законопроєкт "перейменували" – представники партії часто називають його "Актом ворожнечі".

Їхнє роздратування легко зрозуміти, оскільки MEGOBARI Act не просто ініціює повний перегляд відносин між США і Грузією, включно з усіма програмами допомоги, а й передбачає введення масштабних санкцій.

Санкції пропонується застосовувати щодо осіб, причетних як до "значної корупції", так і до насильства та залякування, спрямованих на блокування євроатлантичної інтеграції. А також до осіб, причетних до підриву суверенітету, стабільності та безпеки Грузії.

У "Грузинській мрії" обґрунтовано побоюються, що до цього списку можуть потрапити всі депутати цієї партії минулих і нинішнього скликань (закон передбачає покарання за дії з 2014 року), які голосували за антидемократичні ініціативи.

Також під санкціями США може опинитися значна частина уряду, в першу чергу – його силовий блок.

І звичайно ж, у разі схвалення MEGOBARI Act під дію санкцій безальтернативно потрапляє засновник "Грузинської мрії" і реальний керівник країни Бідзіна Іванішвілі.

На тлі однозначної позиції США Європейському Союзу стане простіше приймати і свої санкції проти "Грузинської мрії".

Не кажучи вже про те, що така довгоочікувана підтримка може дати друге дихання протестам. І це може повністю змінити розклад сил у Грузії.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані і Юрія Панченка Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії.