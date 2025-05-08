Как США готовятся нанести сильный удар по правящей партии Грузии и какие будут последствия

6 мая в Грузии отмечали день святого Георгия. Это религиозный праздник, который грузинские православные верующие встречают с особой верой и благоговением.

А кроме того – этот день имеет особое значение и в новейшей политической истории Грузии.

6 мая 2004 года произошло падение режима диктатора Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе, который бежал в Москву и до сих пор находится там. Можно также вспомнить, что в день святого Георгия, правда, не весенний, а осенний – 23 ноября, в Грузии в 2003 году произошла "Революция роз", в результате которой свергли коррумпированное правительство Эдуарда Шеварднадзе.

В этом году в день святого Георгия грузинский народ стал свидетелем еще одного крайне важного события: Палата представителей США поддержала так называемый MEGOBARI Act.

Подробнее об этом законопроекте и его последствиях для грузинских властей, читайте в статье профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Удар из Вашингтона: что изменит принятие Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии. Далее – краткое ее изложение.

MEGOBARI Act – англоязычная аббревиатура, которая переводится как "Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчетности, устойчивости и независимости"), что образует грузинское слово "друг".

Впервые о законопроекте с таким символическим названием начали говорить еще год назад – как только грузинские власти начали продвигать закон "об агентах иностранного влияния", тем самым начав процесс демонстративного отказа от западного курса.

Однако партия власти Грузии делала все возможное, чтобы доказать: несмотря на то, что автором законопроекта является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, он не имеет ничего общего с курсом победителя президентских выборов Дональда Трампа.

Но принятие MEGOBARI Act окончательно сделает надежды на быструю перезагрузку отношений с Соединенными Штатами нереалистичными.

Законопроект имеет очень высокие шансы стать законом. Двухпартийная поддержка в Палате представителей демонстрирует, что у президента США нет принципиальных возражений против этой инициативы.

Более того, есть основания рассчитывать, что процесс принятия закона завершится уже до конца мая.

В "Грузинской мечте" этот законопроект "переименовали" – представители партии часто называют его "Актом вражды".

Их раздражение легко понять, поскольку MEGOBARI Act не просто инициирует полный пересмотр отношений между США и Грузией, включая все программы помощи, но и предусматривает введение масштабных санкций.

Санкции предлагается применять в отношении лиц, причастных как к "значительной коррупции", так и к насилию и запугиванию, направленных на блокирование евроатлантической интеграции. А также к лицам, причастным к подрыву суверенитета, стабильности и безопасности Грузии.

В "Грузинской мечте" обоснованно опасаются, что в этот список могут попасть все депутаты этой партии прошлых и нынешнего созывов (закон предусматривает наказание за действия с 2014 года), которые голосовали за антидемократические инициативы.

Также под санкциями США может оказаться значительная часть правительства, в первую очередь – его силовой блок.

И конечно же, в случае одобрения MEGOBARI Act под действие санкций безальтернативно попадает основатель "Грузинской мечты" и реальный руководитель страны Бидзина Иванишвили.

На фоне однозначной позиции США Европейскому Союзу станет проще принимать и свои санкции против "Грузинской мечты".

Не говоря уже о том, что такая долгожданная поддержка может дать второе дыхание протестам. И это может полностью изменить расклад сил в Грузии.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Удар из Вашингтона: что изменит принятие Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии.