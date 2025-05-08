Умови Путіна-Трампа, вступ в ЄС і шлях для покарання Орбана – інтерв’ю євродепутата

Дайнюс Жалімас – литовський євродепутат і юрист, який донедавна очолював Конституційний суд Литви.

Два місяці тому на засіданні Європарламенту він виступив із геть не дипломатичною промовою про мирні переговори щодо України, підкресливши, що "є лише два шляхи досягти тривалого миру: це перемога або капітуляція".

Якщо ця логіка коректна, то до чого Україна прямує зараз, коли підтримує "мирні" ідеї Дональда Трампа?

Про перспективи війни і миру, політику Трампа, а також перешкоди на шляху України до ЄС, читайте в інтерв’ю Дайнюса Жалімаса, яке він у Києві дав редактору "ЄвроПравди" Сергію Сидоренку, "Уряд Орбана вже можна називати "режимом". А терпіння Євросоюзу зрештою може вичерпатися". Далі – основні тези литовського політика.

Я не можу знати, чим закінчиться війна, але давайте прямо: коли Трамп говорить про своє бачення мирної угоди, він повторює російські умови. І, по суті, йдеться про капітуляцію України.

Це бачення суперечить міжнародному праву та міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тому ми, європейці, разом з українцями, повинні протистояти цій формулі.

Але залишається другий варіант – перемога. Ми маємо формулу і маємо її прагнути: відновлення контролю України над усією територією, репарації від Росії та індивідуальна кримінальна відповідальність тих, хто винен у вчиненні агресії та супутніх злочинів.

Та коли цього можна буде досягти на практиці – це хороше питання, на яке ніхто не має відповіді.

А переговори, до яких зараз штовхають Україну – це про перемир’я.

Йдеться тільки про припинення бойових дій – навіть якщо воно буде тривалим.

Трамп не лише руйнує міжнародний порядок, а й намагається знищити американську демократію. Його дії у цьому сенсі схожі на те, як діяв Путін.

Та я сподіваюся, що американська демократія зможе протистояти цьому і вижити.

Ми вже бачимо масові демонстрації. Ми бачимо, що судова влада почала виконувати свої обов'язки і скасовувати деякі укази президента.

Тим часом, Америка дійсно виходить з Європи.

Поки що не фізично, але ідеологічно – це точно так. Те, що робить адміністрація Трампа, подібне до дій автократичних режимів, а не Європи. І він, так само, як Орбан або Путін, використовує проти нас наші власні концепції, такі як свобода слова. Але в Америці є багато сил, які зможуть протистояти цьому.

Я сподіваюся, що після адміністрації Трампа Америка зможе повернутися.

Україна без сумніву буде в Євросоюзі. Рішення про це вже ухвалене. Практичні кроки ЄС доводять, що ми готові розпочати переговори про вступ України. Ми також готуємося до майбутнього членства України.

Найоптимістичніший сценарій – участь України у виборах до Європейського парламенту в 2029 році.

Так, є перешкоди, як-от вето Угорщини, очолюваної Віктором Орбаном.

Але, по-перше, не забуваймо, що наступного року в Угорщині відбудуться вибори, і Орбан дуже боїться їх програти.

І по-друге, ЄС все ще має інструмент призупинення права голосу Угорщини.

Українцям не треба нервувати через новини про початок переговорів з Молдовою. Так, це важливий крок, який свідчить про прогрес. Але можливо почати переговори за рік, зберігаючи перспективу приєднатися до ЄС без додаткових затримок. Так, як це сталося з Литвою.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Уряд Орбана вже можна називати "режимом". А терпіння Євросоюзу зрештою може вичерпатися".