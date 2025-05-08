Условия Путина-Трампа, вступление в ЕС и путь для наказания Орбана – интервью евродепутата

Дайнюс Жалимас – литовский евродепутат и юрист, который до недавнего времени возглавлял Конституционный суд Литвы.

Два месяца назад на заседании Европарламента он выступил с отнюдь не дипломатической речью о мирных переговорах по Украине, подчеркнув, что "есть только два пути достичь прочного мира: это победа или капитуляция".

Если эта логика корректна, то к чему Украина идет сейчас, когда поддерживает "мирные" идеи Дональда Трампа?

О перспективах войны и мира, политике Трампа, а также препятствиях на пути Украины в ЕС, читайте в интервью Дайнюса Жалимаса, которое он в Киеве дал редактору "ЕвроПравды" Сергею Сидоренко, "Правительство Орбана уже можно называть "режимом". А терпение Евросоюза в конце концов может иссякнуть". Далее – основные тезисы литовского политика.

Я не могу знать, чем закончится война, но давайте прямо: когда Трамп говорит о своем видении мирного соглашения, он повторяет российские условия. И, по сути, речь идет о капитуляции Украины.

Это видение противоречит международному праву и международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы, европейцы, вместе с украинцами, должны противостоять этой формуле.

Но остается второй вариант – победа. Мы имеем формулу и должны к ней стремиться: восстановление контроля Украины над всей территорией, репарации от России и индивидуальная уголовная ответственность тех, кто виновен в совершении агрессии и сопутствующих преступлений.

Но когда этого можно будет достичь на практике – это хороший вопрос, на который никто не имеет ответа.

А переговоры, к которым сейчас толкают Украину – это о перемирии.

Речь идет только о прекращении боевых действий – даже если оно будет длительным.

Трамп не только разрушает международный порядок, но и пытается уничтожить американскую демократию. Его действия в этом смысле похожи на то, как действовал Путин.

Но я надеюсь, что американская демократия сможет противостоять этому и выжить.

Мы уже видим массовые демонстрации. Мы видим, что судебная власть начала выполнять свои обязанности и отменять некоторые указы президента.

Тем временем, Америка действительно выходит из Европы.

Пока не физически, но идеологически – это точно так. То, что делает администрация Трампа, подобно действиям автократических режимов, а не Европы. И он, так же, как Орбан или Путин, использует против нас наши собственные концепции, такие как свобода слова. Но в Америке есть много сил, которые смогут противостоять этому.

Я надеюсь, что после администрации Трампа Америка сможет вернуться.

Украина без сомнения будет в Евросоюзе. Решение об этом уже принято. Практические шаги ЕС доказывают, что мы готовы начать переговоры о вступлении Украины. Мы также готовимся к будущему членству Украины.

Самый оптимистичный сценарий – участие Украины в выборах в Европейский парламент в 2029 году.

Да, есть препятствия, например вето Венгрии, возглавляемой Виктором Орбаном.

Но, во-первых, не забывайте, что в следующем году в Венгрии состоятся выборы, и Орбан очень боится их проиграть.

И во-вторых, ЕС все еще имеет инструмент приостановления права голоса Венгрии.

Украинцам не надо нервничать из-за новостей о начале переговоров с Молдовой. Да, это важный шаг, который свидетельствует о прогрессе. Но можно начать переговоры и через год, сохраняя перспективу присоединиться к ЕС без дополнительных задержек. Так, как это произошло с Литвой.

Полное интервью – в материале "Правительство Орбана уже можно называть "режимом". А терпение Евросоюза в конце концов может иссякнуть".