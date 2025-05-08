Європарламент продовжив "торговельний безвіз" для українських сталі та заліза ще на три роки

Європейський парламент на три роки продовжив так званий "торговельний безвіз" – призупинення дії квот та митних зборів – для українських заліза та сталі, беручи до уваги, що з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в Європейський Союз.

Про це йдеться в тексті законодавчої резолюції Європарламенту "Призупинення дії окремих частин Регламенту (ЄС) 2015/478 щодо імпорту української продукції до Європейського Союзу", затвердженої у четвер, 8 травня 2025 року, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Резолюція Європарламенту продовжить безмитний імпорт в ЄС з України сталі та заліза до 5 червня 2028 року.

"Наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною", – повідомили у пресслужбі Європарламенту.

"Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку Росії", – заявила доповідачка Європарламенту, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро (група Renew).

За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти – 147, утрималися – 53.

Законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня. Однак планується забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".