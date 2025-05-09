Як Україна вже змінила Європу і які наслідки це матиме

Об'єднана Європа не виникла з порожнечі. Її народження стало наслідком Другої світової війни, яка зруйнувала старий світопорядок і створила нову екзистенційну загрозу в особі Радянського Союзу та комунізму.

У 2025 році ми опинилися в ситуації, дуже подібній до тієї, що існувала на початку формування ідеї єдиної Європи.

Але цього разу майбутнє Європи пов'язане з Україною.

Про важливість України для європейського континенту читайте в статті Ірини Корженкової з Центру спільних дій На передовій європейської мрії: як Україна визначає майбутнє ЄС. Далі – стислий її виклад.

У багатьох країнах світу навіть незначні кризи стають приводом для згортання демократичних процедур. В Україні ж, попри повномасштабну війну, демократичні інститути продовжують функціонувати. Парламент збирається на засідання, суди працюють, громадяни можуть критикувати владу, а медіа зберігають свою незалежність.

Це не просто формальність – це свідчення глибокого вкорінення демократичних принципів.

Досвід України стає моделлю для зміцнення демократичних інститутів у всій Європі. Він нагадує європейцям, що цінності свободи, рівності і людської гідності – не абстрактні поняття і не щось дане назавжди.

Ці цінності потребують постійного захисту і відновлення.

У багатьох країнах Європи, де демократія здавалася самоочевидною, зростає розуміння її вразливості. Український приклад показує, що демократичні інститути стають по-справжньому міцними тільки тоді, коли громадяни готові їх захищати і щодня наповнювати реальним змістом.

Паралельно з бойовими діями розгортається інша, не менш важлива боротьба – за серця та уми людей в усьому світі.

У цій боротьбі головною зброєю України стали її культура та здатність впливати на інших через свої історії, мистецтво та цінності. Цей феномен називають "м'якою силою" та "культурною дипломатією".

До 2022 року багато європейців мало знали про українську культуру. Проте все змінилося, коли українські митці, письменники, музиканти та режисери почали активно розповідати світові про свою країну.

І в цих творах європейці відкривають для себе не екзотичну культуру далекої країни, а глибоко європейські цінності, виражені новим, свіжим голосом.

Через українську культуру Європа немовби заново відкриває саму себе.

Для багатьох європейців свобода давно стала звичним, майже непомітним аспектом життя, як повітря, яким дихаєш. В українському ж досвіді свобода постає як щось, за що потрібно боротися щодня.

Особливо помітним є внесок України у переосмислення історичної пам'яті Європи. Українські історії про Голодомор, про опір тоталітарним режимам, про багатошарову і складну історію країни на перехресті цивілізацій допомагають європейцям краще зрозуміти власне минуле і сформувати більш інклюзивну картину європейської історії.

Майбутнє України – це не лише українське питання.

Це ключовий елемент майбутньої архітектури європейської безпеки, політики і цінностей. І роль України в цьому процесі вже зараз є вирішальною.

У калейдоскопі можливих майбутніх сценаріїв для Європи – від утопічних до дистопічних – роль України виявляється не периферійною, а центральною. Стоячи на передовій боротьби за європейські цінності, Україна стала не просто територією конфлікту, а своєрідною лабораторією майбутнього для всього континенту.

Докладніше – в матеріалі Ірини Корженкової На передовій європейської мрії: як Україна визначає майбутнє ЄС.