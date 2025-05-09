Как Украина уже изменила Европу и какие последствия это будет иметь

Объединенная Европа не возникла из пустоты. Ее рождение стало следствием Второй мировой войны, которая разрушила старый миропорядок и создала новую экзистенциальную угрозу в лице Советского Союза и коммунизма.

В 2025 году мы оказались в ситуации, очень похожей на ту, что существовала в начале формирования идеи единой Европы.

Но на этот раз будущее Европы связано с Украиной.

О важности Украины для европейского континента читайте в статье Ирины Корженковой из Центра совместных действий На передовой европейской мечты: как Украина определяет будущее ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Во многих странах мира даже незначительные кризисы становятся поводом для сворачивания демократических процедур. В Украине же, несмотря на полномасштабную войну, демократические институты продолжают функционировать. Парламент собирается на заседания, суды работают, граждане могут критиковать власть, а медиа сохраняют свою независимость.

Это не просто формальность – это свидетельство глубокого укоренения демократических принципов.

Опыт Украины становится моделью для укрепления демократических институтов во всей Европе. Он напоминает европейцам, что ценности свободы, равенства и человеческого достоинства – не абстрактные понятия и не что-то данное навсегда.

Эти ценности нуждаются в постоянной защите и восстановлении.

Во многих странах Европы, где демократия казалась самоочевидной, растет понимание ее уязвимости. Украинский пример показывает, что демократические институты становятся по-настоящему прочными только тогда, когда граждане готовы их защищать и ежедневно наполнять реальным содержанием.

Параллельно с боевыми действиями разворачивается другая, не менее важная борьба – за сердца и умы людей во всем мире.

В этой борьбе главным оружием Украины стали ее культура и способность влиять на других через свои истории, искусство и ценности. Этот феномен называют "мягкой силой" и "культурной дипломатией".

До 2022 года многие европейцы мало знали об украинской культуре. Однако все изменилось, когда украинские художники, писатели, музыканты и режиссеры начали активно рассказывать миру о своей стране.

И в этих произведениях европейцы открывают для себя не экзотическую культуру далекой страны, а глубоко европейские ценности, выраженные новым, свежим голосом.

Через украинскую культуру Европа словно заново открывает саму себя.

Для многих европейцев свобода давно стала привычным, почти незаметным аспектом жизни, как воздух, которым дышишь. В украинском же опыте свобода предстает как нечто, за что нужно бороться ежедневно.

Особенно заметен вклад Украины в переосмысление исторической памяти Европы. Украинские истории о Голодоморе, о сопротивлении тоталитарным режимам, о многослойной и сложной истории страны на перекрестке цивилизаций помогают европейцам лучше понять собственное прошлое и сформировать более инклюзивную картину европейской истории.

Будущее Украины – это не только украинский вопрос.

Это ключевой элемент будущей архитектуры европейской безопасности, политики и ценностей. И роль Украины в этом процессе уже сейчас является решающей.

В калейдоскопе возможных будущих сценариев для Европы – от утопических до дистопических – роль Украины оказывается не периферийной, а центральной. Стоя на передовой борьбы за европейские ценности, Украина стала не просто территорией конфликта, а своеобразной лабораторией будущего для всего континента.

Подробнее – в материале Ирины Корженковой На передовой европейской мечты: как Украина определяет будущее ЕС.