"Нові цілі є секретними, але дещо я можу назвати". Ключові заяви з промови генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у британському Чатем-Хаусі з програмною промовою про те, як Альянс має змінитися після саміту в Гаазі, що відбудеться вже за два тижні, а також – чого чекати від саміту Україні.

Зважаючи на важливість промови, "Європейська правда" опубілкувала її переклад українською (з незначними скороченнями) – в матеріалі "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс". Далі – основні його тези з виступу і з відповідей на запитання.

Саміт у Гаазі змінить Альянс. Ми побудуємо кращий НАТО, який буде сильнішим, справедливішим, ефективнішим.

Росія повернула до Європи війну. На додаток ми протистоїмо загрозі тероризму і жорсткій глобальній конкуренції. За цих умов Росія об’єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які нарощують свої збройні сили та потенціал.

За п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО.

Противники свободи і демократії зміцнюють свої позиції. Готуються до тривалої конфронтації. І намагаються підкорити та розділити нас.

Історія навчила нас, що для збереження миру ми повинні готуватися до війни. Спроби видавати бажане за дійсне не розбудують нашу безпеку. Мріяти про те, що небезпека зникне – неприпустимо. "Сподівання на краще" – це не стратегія.

Цього року усі члени НАТО досягнуть мети про витрату 2% ВВП на оборону. Але цю обіцянку вони дали ще у 2014 році.

На саміті в Гаазі я очікую, що лідери країн Альянсу домовляться витрачати 5% ВВП на оборону.

Як ви знаєте, новий план оборонних витрат складається з двох частин. 3,5% ВВП має бути витрачено на безпосередні військові потреби; решта – на інвестиції, пов’язані з обороною і безпекою, включаючи інфраструктуру та нарощування промислового потенціалу.

Наші рішення щодо видатків на оборону базуються на бойових планах і цілях НАТО щодо потенціалу. Минулого тижня міністри оборони НАТО погодили амбітні нові цілі військової спроможності.

Його деталі є секретними, але є дещо, про що я можу сказати публічно.

Нам потрібно на 400% збільшити протиповітряну та протиракетну оборону. Також ми інвестуватимемо у безпілотники і далекобійні ракетні системи, у космічній та кіберсфері.

Це витрати не для того, щоб потішити когось одного, а для того, щоб захистити мільярд громадян країн НАТО.

Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні.

Ми будемо більше інвестувати в цивільну оборону, щоб суспільства були готові до того дня, який – сподіваємося – ніколи не настане.

…Саміт у Гаазі надішле чіткий сигнал промисловості. А промисловість повинна відповідати нашим амбіціям.

Ми всі виграємо від захисту, який забезпечує наш трансатлантичний Альянс, тож кожен член НАТО має докладати зусиль. Занадто довго США несли надто великий тягар. Тож союзники Америки мають підставити плече. Європа та Канада робитимуть більше для нашої спільної безпеки.

Але їхні дії будуть підкріплені непохитною вірністю НАТО з боку Америки.

Альянс лишається на боці України і буде підтримувати її у майбутньому.

У час невизначеності міцні трансатлантичні зв’язки і незмінне зобов'язання щодо статті 5 є потужним сигналом. Ми будемо захищатися від будь-якої загрози, з будь-якого напрямку.

Нам доведеться ухвалити важкі рішення. На кону безпека мільярда людей по обидва боки Атлантики.

Звичайно, Україна буде в комюніке саміту, без сумніву. Але не чекайте повторення минулих фраз.

Повний виступ – в матеріалі "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс".