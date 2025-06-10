"Новые цели засекречены, но кое-что я могу назвать". Главные заявления из речи генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в британском Чатем-Хаусе с программной речью о том, как Альянс должен измениться после саммита в Гааге, который состоится уже через две недели, а также – чего ждать от саммита Украине.

Учитывая важность речи, "Европейская правда" опубликовала ее перевод на украинский (с незначительными сокращениями) – в материале "Через 5 лет Россия будет готова к войне с НАТО. Нам нужен более смертоносный Альянс". Далее – основные его тезисы из выступления и из ответов на вопросы.

Саммит в Гааге изменит Альянс. Мы построим лучший НАТО, который будет сильнее, справедливее, эффективнее.

Россия вернула в Европу войну. В дополнение мы противостоим угрозе терроризма и жесткой глобальной конкуренции. В этих условиях Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном, которые наращивают свои вооруженные силы и потенциал.

Через пять лет Россия может быть готова пойти войной против НАТО.

Противники свободы и демократии укрепляют свои позиции. Готовятся к длительной конфронтации. И пытаются подчинить и разделить нас.

История научила нас, что для сохранения мира мы должны готовиться к войне. Попытки выдавать желаемое за действительное не построят нашу безопасность. Мечтать о том, что опасность исчезнет – недопустимо. "Надежда на лучшее" – это не стратегия.

В этом году все члены НАТО достигнут цели о расходах 2% ВВП на оборону. Но это обещание они дали еще в 2014 году.

На саммите в Гааге я ожидаю, что лидеры стран Альянса договорятся тратить 5% ВВП на оборону.

Как вы знаете, новый план оборонных расходов состоит из двух частей. 3,5% ВВП должно быть потрачено на непосредственные военные нужды; остальное – на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, включая инфраструктуру и наращивание промышленного потенциала.

Наши решения по расходам на оборону базируются на боевых планах и целях НАТО по потенциалу. На прошлой неделе министры обороны НАТО согласовали амбициозные новые цели военной способности.

Его детали являются секретными, но есть кое-что, о чем я могу сказать публично.

Нам нужно на 400% увеличить противовоздушную и противоракетную оборону. Также мы будем инвестировать в беспилотники и дальнобойные ракетные системы, в космической и киберсфере.

Это расходы не для того, чтобы порадовать кого-то одного, а для того, чтобы защитить миллиард граждан стран НАТО.

Опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине.

Мы будем больше инвестировать в гражданскую оборону, чтобы общества были готовы к тому дню, который – надеемся – никогда не наступит.

...Саммит в Гааге пошлет четкий сигнал промышленности. А промышленность должна соответствовать нашим амбициям.

Мы все выигрываем от защиты, которую обеспечивает наш трансатлантический Альянс, поэтому каждый член НАТО должен прилагать усилия. Слишком долго США несли слишком большое бремя. Поэтому союзники Америки должны подставить плечо. Европа и Канада будут делать больше для нашей общей безопасности.

Но их действия будут подкреплены непоколебимой верностью НАТО со стороны Америки.

Альянс остается на стороне Украины и будет поддерживать ее в будущем.

Во время неопределенности крепкие трансатлантические связи и неизменное обязательство по статье 5 является мощным сигналом. Мы будем защищаться от любой угрозы, с любого направления.

Нам придется принять трудные решения. На кону безопасность миллиарда людей по обе стороны Атлантики.

Конечно, Украина будет в коммюнике саммита, без сомнения. Но не ждите повторения прошлых фраз.

Полное выступление – в материале "Через 5 лет Россия будет готова к войне с НАТО. Нам нужен более смертоносный Альянс".