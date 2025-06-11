Які проблеми у містах ЄС створюють електросамокати і як їх намагаються вирішити

Масове впровадження електросамокатів спричиняє серйозні проблеми у європейських містах. Проблемами стають питання паркування, швидкості та неналежної поведінки користувачів, особливо щодо пішоходів.

Наприклад, мер Відня Міхаель Людвіг вважає "абсолютно неприйнятним, що самокати просто залишають будь-де, створюючи небезпеку".

Так само обуреним був і мер Афін Харіс Дукіс. "Ми не проти мікромобільності. Але подивіться, що відбувається – самокати залишають у тупиках, на пандусах для інвалідних візків, на крутих вулицях, на тротуарах і острівцях безпеки. Це – хаос", – переконаний він.

Про те, як у Європі намагаються дати раду цьому виклику, читайте в статті у рамках ініціативи PULSE Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт. Далі – стислий її виклад.

Досі не у всіх великих містах країн Євросоюзу врегульоване питання використання електросамокатів.

Мер столиці Греції Харіс Дукіс хоче якнайшвидше це змінити. В Афінах хочуть заборонити використання електросамокатів на деяких вулицях, а також створити спеціальні місця для паркування (вже визначено 70 локацій).

У частині міст ЄС посилюють регулювання, але проблем це поки не вирішило.

У середині 2023 року влада австрійської столиці запровадила нові правила, які забороняють паркування електросамокатів на тротуарах.

А введення ліцензування для компаній з оренди електросамокатів скоротило кількість таких транспортних засобів у Відні з 9 тисяч у 2019 році до близько 4 тисяч сьогодні.

Та попри нові правила, проблеми з неправильним паркуванням залишаються: за майже два роки дії регламенту виписали понад 50 тисяч штрафів.

Крім того, деякі користувачі електросамокатів досі їздять тротуарами, що заборонено. Також є проблема перевищення швидкості.

В Ірландії обмеження щодо електросамокатів набули чинності лише у травні 2024 року. До цього їх використання було технічно незаконним через відсутність правового регулювання.

Неврегульоване використання електросамокатів створює проблеми і загрози не тільки для пішоходів, але й для самих водіїв.

Ірландське Управління дорожнього руху (RSA) у травні 2025 року повідомило, що майже кожен четвертий регулярний користувач електросамоката потрапляв в аварію протягом попереднього року, а кожен третій – ледь її уникав.

Автори досліджень закликають законодавців зробити носіння шоломів на електросамокатах обов’язковим, але таке рішення ще не ухвалене на рівні ЄС.

Але й запровадження правил використання електросамокатів – не гарантія врегулювання питання. У Литві детальніші правила використання електросамокатів набули чинності на початку 2024 року. Вони регулюють місця їх використання і швидкісний режим.

Проте дослідження Литовської адміністрації безпеки транспорту (LTSA) показало, що понад половина користувачів порушують ПДР.

"Популярність електросамокатів не означає автоматичне підвищення обізнаності щодо правил, безпеки та відповідальної поведінки", – сказав директор LTSA Генюс Лукошюс.

Незважаючи на проблеми, електросамокати стають невіддільною частиною міського ландшафту. Наприклад, в Іспанії.

Один із провайдерів, Bolt, зазначає, що Іспанія є одним з найдинамічніших ринків Європи: згідно зі звітом за 2023 рік, зростання склало 78%.

"Велосипеди та самокати – ідеальне поєднання для інтеграції сталої мобільності в інфраструктуру громадського транспорту. Самокати залишаться з нами, але їх слід регулювати", – зазначає президент Іспанського інституту мобільності Хуліан Састре.

Докладніше – в матеріалі Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт.