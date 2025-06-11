Які проблеми у містах ЄС створюють електросамокати і як їх намагаються вирішити
Новини — Середа, 11 червня 2025, 14:30 —
Масове впровадження електросамокатів спричиняє серйозні проблеми у європейських містах. Проблемами стають питання паркування, швидкості та неналежної поведінки користувачів, особливо щодо пішоходів.
Наприклад, мер Відня Міхаель Людвіг вважає "абсолютно неприйнятним, що самокати просто залишають будь-де, створюючи небезпеку".
Так само обуреним був і мер Афін Харіс Дукіс. "Ми не проти мікромобільності. Але подивіться, що відбувається – самокати залишають у тупиках, на пандусах для інвалідних візків, на крутих вулицях, на тротуарах і острівцях безпеки. Це – хаос", – переконаний він.
Про те, як у Європі намагаються дати раду цьому виклику, читайте в статті у рамках ініціативи PULSE Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт. Далі – стислий її виклад.
Досі не у всіх великих містах країн Євросоюзу врегульоване питання використання електросамокатів.
Мер столиці Греції Харіс Дукіс хоче якнайшвидше це змінити. В Афінах хочуть заборонити використання електросамокатів на деяких вулицях, а також створити спеціальні місця для паркування (вже визначено 70 локацій).
У частині міст ЄС посилюють регулювання, але проблем це поки не вирішило.
У середині 2023 року влада австрійської столиці запровадила нові правила, які забороняють паркування електросамокатів на тротуарах.
А введення ліцензування для компаній з оренди електросамокатів скоротило кількість таких транспортних засобів у Відні з 9 тисяч у 2019 році до близько 4 тисяч сьогодні.
Та попри нові правила, проблеми з неправильним паркуванням залишаються: за майже два роки дії регламенту виписали понад 50 тисяч штрафів.
Крім того, деякі користувачі електросамокатів досі їздять тротуарами, що заборонено. Також є проблема перевищення швидкості.
В Ірландії обмеження щодо електросамокатів набули чинності лише у травні 2024 року. До цього їх використання було технічно незаконним через відсутність правового регулювання.
Неврегульоване використання електросамокатів створює проблеми і загрози не тільки для пішоходів, але й для самих водіїв.
Ірландське Управління дорожнього руху (RSA) у травні 2025 року повідомило, що майже кожен четвертий регулярний користувач електросамоката потрапляв в аварію протягом попереднього року, а кожен третій – ледь її уникав.
Автори досліджень закликають законодавців зробити носіння шоломів на електросамокатах обов’язковим, але таке рішення ще не ухвалене на рівні ЄС.
Але й запровадження правил використання електросамокатів – не гарантія врегулювання питання. У Литві детальніші правила використання електросамокатів набули чинності на початку 2024 року. Вони регулюють місця їх використання і швидкісний режим.
Проте дослідження Литовської адміністрації безпеки транспорту (LTSA) показало, що понад половина користувачів порушують ПДР.
"Популярність електросамокатів не означає автоматичне підвищення обізнаності щодо правил, безпеки та відповідальної поведінки", – сказав директор LTSA Генюс Лукошюс.
Незважаючи на проблеми, електросамокати стають невіддільною частиною міського ландшафту. Наприклад, в Іспанії.
Один із провайдерів, Bolt, зазначає, що Іспанія є одним з найдинамічніших ринків Європи: згідно зі звітом за 2023 рік, зростання склало 78%.
"Велосипеди та самокати – ідеальне поєднання для інтеграції сталої мобільності в інфраструктуру громадського транспорту. Самокати залишаться з нами, але їх слід регулювати", – зазначає президент Іспанського інституту мобільності Хуліан Састре.
Докладніше – в матеріалі Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт.