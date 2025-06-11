Какие проблемы в городах ЕС создают электросамокаты и как их пытаются решить

Массовое внедрение электросамокатов вызывает серьезные проблемы в европейских городах. Проблемами становятся вопросы парковки, скорости и неподобающего поведения пользователей, особенно в отношении пешеходов.

"Мы не против микромобильности. Но посмотрите, что происходит – самокаты оставляют в тупиках, на пандусах для инвалидных колясок, на крутых улицах, на тротуарах и островках безопасности. Это – хаос", – отмечает мэр Афин Харис Дукис.

О том, как в Европе пытаются справиться с этим вызовом, читайте в статье в рамках инициативы PULSE Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт. Далее – краткое ее изложение.

До сих пор не во всех крупных городах стран Евросоюза урегулирован вопрос использования электросамокатов.

Мэр столицы Греции Харис Дукис хочет как можно быстрее это изменить. В Афинах хотят запретить использование электросамокатов на некоторых улицах, а также создать специальные места для парковки (уже определены 70 локаций).

В части городов ЕС усиливают регулирование, но проблем это пока не решило.

В середине 2023 года власти австрийской столицы ввели новые правила, которые запрещают парковку электросамокатов на тротуарах.

А введение лицензирования для компаний по аренде электросамокатов сократило количество таких транспортных средств в Вене с 9 тысяч в 2019 году до около 4 тысяч сегодня.

Но несмотря на новые правила, проблемы с неправильной парковкой остаются: за почти два года действия регламента выписали более 50 тысяч штрафов.

Кроме того, некоторые пользователи электросамокатов до сих пор ездят по тротуарам, что запрещено. Также есть проблема превышения скорости.

В Ирландии ограничения по электросамокатам вступили в силу только в мае 2024 года. До этого их использование было технически незаконным из-за отсутствия правового регулирования.

Неурегулированное использование электросамокатов создает проблемы и угрозы не только для пешеходов, но и для самих водителей.

Ирландское Управление дорожного движения (RSA) в мае 2025 года сообщило, что почти каждый четвертый регулярный пользователь электросамоката попадал в аварию в течение предыдущего года, а каждый третий – едва ее избегал.

Авторы исследований призывают законодателей сделать ношение шлемов на электросамокатах обязательным, но такое решение еще не принято на уровне ЕС.

Но и введение правил использования электросамокатов – не гарантия урегулирования вопроса. В Литве более подробные правила использования электросамокатов вступили в силу в начале 2024 года. Они регулируют места их использования и скоростной режим.

Однако исследование Литовской администрации безопасности транспорта (LTSA) показало, что более половины пользователей нарушают ПДД.

"Популярность электросамокатов не означает автоматическое повышение осведомленности о правилах, безопасности и ответственном поведении", – сказал директор LTSA Генюс Лукошюс.

Несмотря на проблемы, электросамокаты становятся неотъемлемой частью городского ландшафта. Например, в Испании.

Один из провайдеров, Bolt, отмечает, что Испания является одним из самых динамичных рынков Европы: согласно отчету за 2023 год, рост составил 78%.

"Велосипеды и самокаты – идеальное сочетание для интеграции устойчивой мобильности в инфраструктуру общественного транспорта. Самокаты останутся с нами, но их следует регулировать", – отмечает президент Испанского института мобильности Хулиан Састре.

Подробнее – в материале Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт.