Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року

Рада ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 13 червня прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.

Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою – також через вирішення технічних питань.

Як вже повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія запропонувала проєкт рекомендацій Раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців. Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

Також про те, що тимчасовий захист українців в ЄС продовжать ще на рік, повідомляв "ЄвроПравді" посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.