У ЄС зменшилась кількість українців із тимчасовим захистом

У Європейському Союзі за два місяці дещо поменшало українців, які мають статус тимчасового захисту у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це свідчать дані Євростату, опубліковані 12 травня, пише "Європейська правда".

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

За два місяці до того, 31 січня, статус тимчасового захисту мали 4,29 мільйона людей, які виїхали з України.

"Це зменшення значною мірою пояснюється закінченням терміну дії статусу тимчасового захисту в березні 2025 року. Деякі люди можуть бути тимчасово виключені з реєстру під час поновлення статусу", – пояснюють у Євростаті.

Там уточнюють, що громадяни України становили понад 98,4% людей, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Крім того, майже половина (44,7%) людей з тимчасовим статусом – дорослі жінки, неповнолітні становили майже третину (31,7%), а дорослі чоловіки – менше чверті (23,6%) від загальної кількості.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість людей з тимчасовим захистом з України, були Німеччина (1 184 890 людей, або 27,8% від загальної кількості), Польща (997 120, 23,4%) та Чехія (365 055, 8,6%).

Водночас у порівнянні з населенням кожної країни ЄС найвищий показник тих, хто отримав тимчасовий захист, на тисячу людей зафіксували в Чехії (33,5), Польщі (27,2) та Латвії (26,4), тоді як на рівні ЄС цей показник становив 9,5 на тисячу.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

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