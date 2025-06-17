Конгресмен-республіканець: G7 має лишатися G7, Путін заслуговує на остракізм

Член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон заявив, що Росія не може повернутися до G8, доки продовжує війну проти України і окуповує її територію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в Х.

Бейкон, відомий прихильністю до України, відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою".

"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм", – написав конгресмен.

Нагадаємо, що Росію виключили з "Групи восьми" 18 березня 2014 року – через місяць після того, як вона здійснила вторгнення в Україну, та через два дні після того, як вона анексувала Крим усупереч нормам міжнародного права.

Трамп заявив напередодні: "Барак Обама і особа на імʼя Трюдо не хотіли, щоб Росія була в G8. І я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8".

Водночас президент США визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу", але запрошення Китаю – "не така і погана ідея".