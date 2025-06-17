Конгрессмен-республиканец: G7 должна оставаться G7, Путин заслуживает остракизма

Член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон заявил, что Россия не может вернуться в G8, пока продолжает войну против Украины и оккупирует ее территорию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Х.

Бейкон, известный симпатиями к Украине, отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой".

"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет свои войска с оккупированных территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", – написал конгрессмен.

Напомним, что Россию исключили из "Группы восьми" 18 марта 2014 года – через месяц после того, как она осуществила вторжение в Украину, и через два дня после того, как она аннексировала Крым вопреки нормам международного права.

Трамп заявил накануне: "Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в G8. И я бы сказал, что это была ошибка. Потому что иначе у нас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8".

В то же время президент США признал, что сейчас возвращение России в формат вряд ли возможно, потому что "прошло очень много времени", но приглашение Китая – "не такая и плохая идея".