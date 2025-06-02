Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі країни-члени НАТО погодилися щодо членства України та акцентував – це питання не може бути частиною мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Про це він заявив під час саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Його заява прозвучала у відповідь на вимогу Росії зупинити розширення НАТО для миру.

"Що стосується України, у Вашингтоні було чітке зобов’язання всіх 32 союзників – це незворотний шлях до вступу України в НАТО. Без конкретної дати, не як частина мирної угоди, а як довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників, і ми вже будуємо цей міст", – запевнив Рютте.

Нещодавно в інтерв’ю ABC News Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

"Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують Грузію, вони кажуть про Молдову. Ми це розуміємо і кажемо їм, що ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", – зазначив Келлог.

Кремль зрадів такій заяві Келлога.