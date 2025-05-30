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Келлог: США готові обговорювати припинення розширення НАТО на схід

Новини — П'ятниця, 30 травня 2025, 07:43 — Іванна Костіна

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає "Європейська правда".

За його словами, питання вступу України до НАТО навіть не розглядається.

"Для нас питання вступу України до НАТО не на столі. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. В той самий час потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ", – сказав Келлог.

Він назвав справедливим побоювання Росії, щодо розширення НАТО і зазначив, що Москва завжди повертатиметься до цього питання.

"Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують Грузію, вони кажуть про Молдову. Ми це розуміємо і кажемо їм, що ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", – зазначив Келлог.

Водночас Келлог наголосив, що рішення з цього питання може приймати лише президент Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

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