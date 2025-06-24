Трамп розлютився на Ізраїль та вимагає негайно відкликати літаки з Ірану

Американський президент Дональд Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби", а також "повернути пілотів додому".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За кілька годин після того, як Трамп оголосив про "повне і загальне" припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, ЗМІ писали про те, що обидві країни обмінювалися ударами.

У соцмережі Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран.

"Якщо зробите – це буде грубе порушення. Негайно повертайте своїх пілотів додому!" – заявив американський лідер.

Скриншот: Truth Socail

Після того ЗМІ повідомляли, що Трамп проводив телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Через певний час він опублікував допис, у якому заявив, що "Ізраїль не атакуватиме Іран".

"Усі літаки розвернуться й повернуться додому, дружньо "помахавши крилом" Ірану. Ніхто не постраждає, перемир’я діє! Дякую за увагу до цієї справи!" – написав він.

Скриншот: Truth Social

Як передає Reuters, після того як Трамп покинув Білий дім та попрямував на саміт НАТО, він заявив журналістам, що "незадоволений" обома сторонами за порушення перемир’я, особливо Ізраїлем.

"Мені потрібно, щоб Ізраїль трохи вгамувався. Тільки-но ми уклали угоду, як вони вилетіли й скинули цілу гору бомб – таких, яких я в житті не бачив, найбільший удар з усіх. Іран та Ізраїль воюють так довго й так запекло, що вже самі, чорт забирай, не розуміють, чим займаються", – додав американський президент.

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості.

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