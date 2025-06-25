Що залишає Анджей Дуда після десяти років правління і чим запам’ятається українцям

Коли почалась велика війна, саме президент Польщі одним із перших з-поміж європейських лідерів приїхав до Києва й підтримав Україну. Анджей Дуда ніколи не зустрічався з Путіним і послідовно виступав проти російського імперіалізму.

Натомість чимала частина поляків доволі негативно оцінюють його внутрішню політику. Насамперед – через несамостійність та залежність від партії "Право і справедливість" ("ПіС").

Про те, чим запам'ятається полякам і українцям президент Анджей Дуда, читайте в статті журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Друг України, але не лідер: яку політичну спадщину залишив президент Анджей Дуда. Далі – стислий її виклад.

Два президентські терміни (з 2015 року) Анджея Дуди – це ціла політична епоха для Польщі.

Перші вісім років президентства Дуди характеризувалися, зокрема, його залежністю від власного політичного середовища, тобто партії "Право і справедливість" ("ПіС"), а два останні – невгамовним конфліктом з урядом Дональда Туска.

Разом із тим, варто згадати, що Анджей Дуда часом робив наперекір "ПіС" та її лідеру Ярославу Качинському. Скажімо, він так і не підписав проєкт реформи судової системи, який форсувала "Право і справедливість".

Не підтримав він ідею вимагати від Німеччини репарацій за Другу світову війну. А також звільнив відповідального за пропагандистський характер Польського телебачення.

Сьогодні, коли Анджей Дуда йде з посади, світ уже не той, що раніше. І він, як глава держави, не підготував поляків до цих викликів.

Дуда частіше плив за течією суспільних страхів, використовуючи їх із політичною метою, ніж намагався їх подолати. Його зовнішня політика не відзначалася великим розмахом.

Варто, однак, відзначити ініціативи, спрямовані на зміцнення позицій Польщі в регіоні, зокрема Ініціативу трьох морів.

Але дипломатичною віссю президентства Анджея Дуди були відносини зі США.

Україна стала полем найбільшої й чи не найважливішої дипломатичної баталії Анджея Дуди.

Ще під час своєї першої каденції він дотримувався виразно антиросійського курсу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Дуда опинився в центрі діяльности, спрямованої на підтримку боротьби українців.

Анджей Дуда часто називав Володимира Зеленського своїм другом – навіть після непорозумінь між Польщею й Україною з приводу ввезення українського зерна до Польщі.

Після повторної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Анджей Дуда гасив емоції й стверджував, що Трамп принесе мир. Так само було під час і відразу після останніх президентських виборів у Польщі.

Чи вдасться Анджею Дуді переконати свого наступника щодо відносин з Україною? Навряд.

І Дуда повинен це розуміти, адже він сам під час свого президентства був заручником політики "ПіС".

Та якщо наступний президент Польщі Кароль Навроцький дійсно дистанціюється від України, як обіцяв під час виборчої кампанії, це фактично знівелює зовнішньополітичну спадщину Дуди.

Парадокс, але саме перемога на президентських виборах Кароля Навроцького дає Анджею Дуді певну надію: на його тлі Дуда може ввійти в історію як цілком раціональний і поміркований президент, що керувався високими ідеями.

Докладніше – в матеріалі Міхала Кацевича Друг України, але не лідер: яку політичну спадщину залишив президент Анджей Дуда.