Что оставляет Анджей Дуда после десяти лет правления и чем запомнится украинцам

Когда началась большая война, именно президент Польши одним из первых среди европейских лидеров приехал в Киев и поддержал Украину. Анджей Дуда никогда не встречался с Путиным и последовательно выступал против российского империализма.

Зато немалая часть поляков довольно негативно оценивают его внутреннюю политику. Прежде всего – из-за несамостоятельности и зависимости от партии "Право и справедливость" ("ПиС").

О том, чем запомнится полякам и украинцам президент Анджей Дуда, читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Друг Украины, но не лидер: какое политическое наследие оставил президент Анджей Дуда. Далее – краткое его изложение.

Два президентских срока (с 2015 года) Анджея Дуды – это целая политическая эпоха для Польши.

Первые восемь лет президентства Дуды характеризовались, в частности, его зависимостью от собственной политической среды, то есть партии "Право и справедливость" ("ПиС"), а два последних – неуемным конфликтом с правительством Дональда Туска.

Вместе с тем, стоит вспомнить, что Анджей Дуда порой делал наперекор "ПиС" и ее лидеру Ярославу Качиньскому. Скажем, он так и не подписал проект реформы судебной системы, который форсировала "Право и справедливость".

Не поддержал он идею требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну. А также уволил ответственного за пропагандистский характер Польского телевидения.

Сегодня, когда Анджей Дуда уходит с должности, мир уже не тот, что раньше. И он, как глава государства, не подготовил поляков к этим вызовам.

Дуда чаще плыл по течению общественных страхов, используя их в политических целях, чем пытался их преодолеть. Его внешняя политика не отличалась большим размахом.

Стоит, однако, отметить инициативы, направленные на укрепление позиций Польши в регионе, в частности Инициативу трех морей.

Но дипломатической осью президентства Анджея Дуды были отношения с США.

Украина стала полем самой большой и едва ли не самой важной дипломатической баталии Анджея Дуды.

Еще во время своей первой каденции он придерживался выразительно антироссийского курса.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Дуда оказался в центре деятельности, направленной на поддержку борьбы украинцев.

Анджей Дуда часто называл Владимира Зеленского своим другом – даже после недоразумений между Польшей и Украиной по поводу ввоза украинского зерна в Польшу.

После повторной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Анджей Дуда гасил эмоции и утверждал, что Трамп принесет мир. Так же было во время и сразу после последних президентских выборов в Польше.

Удастся ли Анджею Дуде убедить своего преемника в отношениях с Украиной? Вряд ли.

И Дуда должен это понимать, ведь он сам во время своего президентства был заложником политики "ПиС".

Но если следующий президент Польши Кароль Навроцкий действительно дистанцируется от Украины, как обещал во время избирательной кампании, это фактически нивелирует внешнеполитическое наследие Дуды.

Парадокс, но именно победа на президентских выборах Кароля Навроцкого дает Анджею Дуде определенную надежду: на его фоне Дуда может войти в историю как вполне рациональный и умеренный президент, руководствовавшийся высокими идеями.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Друг Украины, но не лидер: какое политическое наследие оставил президент Анджей Дуда.