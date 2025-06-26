Нідерланди профінансують виробництво гібридних машин для України, які виготовить Rheinmetall

Міністерство оборони Нідерландів профінансує виробництво 20 наземних транспортних засобів Ermine (Hermelin) для Збройних Сил України.

Про це повідомив німецький оборонний концерн Rheinmetall, який виступає виробником через свою дочірню компанію Rheinmetall Defence Nederland B.V, пише "Європейська правда".

Як зазначається, міністр оборони Нідерландів підписав контракт на фінансування виробництва 20 наземних транспортних засобів Ermine з Rheinmetall 24 червня під час саміту НАТО з питань промисловості в Гаазі.

Замовлені варіанти – це пілотовані/безпілотні наземні машини. Вони будуть поставлені Збройним Силам України для посилення їхніх можливостей з евакуації поранених поблизу лінії фронту. Машини мають бути поставлені у 2026 році.

Зазначається, що ця національна співпраця між промисловістю та Міністерством оборони сприятиме подальшому розвитку знань і можливостей збройних сил Нідерландів та України.

Сімейство малих транспортних засобів Ermine (Hermelin) представляє нове покоління мобільності, поєднуючи тактичний транспорт з мобільним джерелом енергії. Характеристики Ermine дозволяють йому виступати ефективним засобом посилення бойової потужності.

"Цей контракт є першою значною віхою для Ermine і, підтримуючи збройні сили України, також сприятиме розвитку оборонної промисловості Нідерландів", – додали у заяві.

Зазначимо, 24 червня Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 млн євро.

Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки.

Крім того, цими днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 млн євро.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив нещодавно, що після завершення передачі всіх 24 винищувачів F-16 Україні новим пріоритетом військової підтримки стали дрони.