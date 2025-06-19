Глава Міноборони Нідерландів назвав новий пріоритет після передачі винищувачів F-16 Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що після завершення передачі всіх 24 винищувачів F-16 Україні новим пріоритетом військової підтримки стали дрони.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що пріоритети військової допомоги Україні змінювалися з часом: спочатку це були шоломи та ракети Stinger, пізніше – системи Patriot і їхні елементи, а згодом пріоритетом стали винищувачі F-16.

"Ми передали всі 24 винищувачі, але також продовжуємо постачати боєприпаси, запчастини, проводити навчання", – сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, зараз основну увагу зосереджено на постачанні безпілотників: "Нині нашим новим пріоритетом є дрони, здебільшого складніші. Тобто не прості FPV-дрони, а більш удосконалені".

Міністр також зазначив, що Нідерланди продовжують постачати Україні засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, різні типи боєприпасів, паливо та інше необхідне обладнання.

"Загалом ми надаємо допомогу на суму близько 3–3,5 мільярда євро щороку. І ми сказали, що збережемо такий рівень підтримки у 2026 році. Тож ми вже пообіцяли ці гроші", – уточнив він.

У зв’язку з посиленими потребами України в умовах війни, Нідерланди вже використали 2 мільярди з цьогорічних 3,5 мільярда євро, тобто прискорили темпи надання допомоги.

"Зараз нашими пріоритетами є безпілотники. Це протиповітряна оборона, це усе, що пов’язано з F-16, а також із морською безпекою", – підсумував міністр.

Міністерство оборони Нідерландів 26 травня підтвердило відправлення останньої партії з 24 винищувачів F-16, які призначались для України.

Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року.