Як окупанти порушують права людини у Криму і чому це має турбувати Європу

Крим є тією частиною України, яка найдовше перебуває під російською окупацією. Росія вторглася, а потім незаконно анексувала півострів понад 11 років тому.

Попри те, що решта світу не визнала анексію (на Генасамблеї ООН 100 країн відразу підтвердили, що Крим є частиною України), все більше українських дітей виростають, не знаючи нічого, окрім окупації.

Цього тижня посол Великої Британії з прав людини Елеанор Сандерс здійснила "віртуальний" візит до Криму (поспілкувалася з окремими людьми чи групами), щоб краще зрозуміти, як складається там ситуація з правами людини.

Про злочинні процеси, які тривають у Криму і про які варто нагадати світу, читайте в колонці Елеанор Сандерс Три злочини проти Криму: чому Велика Британія не буде заплющувати на це очі. Далі – стислий її виклад.

Перше, на що звертає увагу посол Великої Британії, – відверті та насильницькі репресії проти культури, аналогів яким більше немає у жодному іншому місці в Європі.

Сандерс констатує, що російська стала єдиною мовою Криму, а покаранню підлягає навіть виконання українських народних пісень.

"Це неприйнятне знищення ідентичності", – зазначає Елеонора Сандерс.

Друге – вплив окупації на дітей.

Посол дізналася, як підручники з історії були змінені, щоб представити російську версію минулого півострова, а також про переслідування вчителів, які відмовлялися викладати цю програму.

"Понад 30 тисяч дітей у Криму належать до російського патріотичного дитячого руху "Юнармія", що навчає українських дітей підтримувати воєнні цілі Росії проти їхньої власної країни, поводженню зі зброєю та готовності до бойових дій", – пише авторка колонки.

Третє – зміна етнічного та демографічного складу півострова.

Елеанор Сандерс зазначає, що мешканці Криму, які відмовляються дотримуватися нових обмежувальних правил Росії, часто виїжджають до інших частин України, а їхнє майно у багатьох випадках конфісковують та передають росіянам, які переїхали на півострів здалеку, щоб влаштуватися на роботу в окупаційну владу.

"Це є фактичною колонізацією, спрямованою на поступову зміну етнічного та демографічного складу півострова", – констатує пані посол.

Вона додає, що тих мешканців, які лишилися у Криму, змушують прийняти російське громадянство, бо без цього не можна буде користуватися елементарними послугами.

Крім того, авторка колонки звертає увагу і на вплив російської окупації на довкілля.

"Я почула, що серйозна мілітаризація, яку принесла Росія, а також її спроби використати природні ресурси Криму руйнують багату екосистему, яка робить його таким особливим та унікальним місцем", – пише Сандерс.

Отже, існує безліч доказів порушень прав людини в анексованому Криму, резюмує британський посол.

"Кожен, хто цінує ідентичність, кожен, хто вірить у право дітей бути дітьми та робити власний вибір щодо свого життя, повинен бути глибоко стурбований тим, що відбувається сьогодні в Криму", – впевнена авторка колонки.

Вона наголошує також, що порушення у Криму є прямою загрозою європейській безпеці.

"Історія показує, як спроби перекроїти кордони, маніпулювати демографією та придушити права людини призводили до напруженості та опору, а також сіяли зерна для майбутніх конфліктів. Це не в інтересах Європи чи світу в цілому", – впевнена Елеанор Сандерс.

Саме тому Велика Британія, за словами пані посол, зосередить свою увагу на Криму та інших частинах України, які зараз перебувають під російською окупацією.

Докладніше – в колонці Елеанор Сандерс Три злочини проти Криму: чому Велика Британія не буде заплющувати на це очі.