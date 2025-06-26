Как оккупанты нарушают права человека в Крыму и почему это должно беспокоить Европу

Крым является той частью Украины, которая дольше всего находится под российской оккупацией. Россия вторглась, а затем незаконно аннексировала полуостров более 11 лет назад.

Несмотря на то, что остальной мир не признал аннексию (на Генассамблее ООН 100 стран сразу подтвердили, что Крым является частью Украины), все больше украинских детей вырастают, не зная ничего, кроме оккупации.

На этой неделе посол Великобритании по правам человека Элеанор Сандерс совершила "виртуальный" визит в Крым (пообщалась с отдельными людьми или группами), чтобы лучше понять, как складывается там ситуация с правами человека.

О преступных процессах, которые продолжаются в Крыму и о которых стоит напомнить миру, читайте в колонке Элеанор Сандерс Три преступления против Крыма: почему Великобритания не будет закрывать на это глаза. Далее – краткое ее изложение.

Первое, на что обращает внимание посол Великобритании, – откровенные и насильственные репрессии против культуры, аналогов которым больше нет ни в одном другом месте в Европе.

Сандерс констатирует, что русский стал единственным языком Крыма, а наказанию подлежит даже исполнение украинских народных песен.

"Это неприемлемое уничтожение идентичности", – отмечает Элеонор Сандерс.

Второе – влияние оккупации на детей.

Посол узнала, как учебники по истории были изменены, чтобы представить российскую версию прошлого полуострова, а также о преследовании учителей, которые отказывались преподавать эту программу.

"Более 30 тысяч детей в Крыму принадлежат к российскому патриотическому детскому движению "Юнармия", которое учит украинских детей поддерживать военные цели России против их собственной страны, обращению с оружием и готовности к боевым действиям", – пишет автор колонки.

Третье – изменение этнического и демографического состава полуострова.

Элеанор Сандерс отмечает, что жители Крыма, которые отказываются соблюдать новые ограничительные правила России, часто выезжают в другие части Украины, а их имущество во многих случаях конфискуют и передают россиянам, которые переехали на полуостров издалека, чтобы устроиться на работу в оккупационную власть.

"Это является фактической колонизацией, направленной на постепенное изменение этнического и демографического состава полуострова", – констатирует госпожа посол.

Она добавляет, что тех жителей, которые остались в Крыму, заставляют принять российское гражданство, потому что без этого нельзя будет пользоваться элементарными услугами.

Кроме того, автор колонки обращает внимание и на влияние российской оккупации на окружающую среду.

"Я услышала, что серьезная милитаризация, которую принесла Россия, а также ее попытки использовать природные ресурсы Крыма разрушают богатую экосистему, которая делает его таким особенным и уникальным местом", – пишет Сандерс.

Итак, существует множество доказательств нарушений прав человека в аннексированном Крыму, резюмирует британский посол.

"Каждый, кто ценит идентичность, каждый, кто верит в право детей быть детьми и делать собственный выбор относительно своей жизни, должен быть глубоко обеспокоен тем, что происходит сегодня в Крыму", – уверена автор колонки.

Она отмечает также, что нарушения в Крыму являются прямой угрозой европейской безопасности.

"История показывает, как попытки перекроить границы, манипулировать демографией и подавить права человека приводили к напряженности и сопротивлению, а также сеяли зерна для будущих конфликтов. Это не в интересах Европы или мира в целом", – уверена Элеанор Сандерс.

Именно поэтому Великобритания, по словам госпожи посол, сосредоточит свое внимание на Крыму и других частях Украины, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Подробнее – в колонке Элеанор Сандерс Три преступления против Крыма: почему Великобритания не будет закрывать на это глаза.