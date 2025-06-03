Як перемога Навроцького поглибить кризу у Польщі і вплине на відносини з Києвом

Це була найхимерніша виборча кампанія в новітній історії Польщі: очевидно кваліфікований кандидат програв із мінімальним відривом людині, яка взагалі не мала з’явитися у виборчому бюлетені.

Рафал Тшасковський, мер Варшави, володіє п’ятьма мовами, був міністром уряду та депутатом Європейського парламенту, тоді як Кароль Навроцький, голова Інституту національної пам’яті, донедавна був практично невідомим.

Про те, що означає перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі, читайте в колонці дописувача Project Syndicate Славоміра Сераковського Туск проти Навроцького: куди заведе Польщу протистояння між президентом і прем'єром. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що кандидатуру Кароля Навроцького "витягнув з повітря Ярослав Качинський, багаторічний лідер неліберальної, популістської партії "Право і справедливість" ("ПіС"), що раніше керувала країною".

Сераковський нагадує, що переможця виборів звинувачували у сутенерстві в готелі Grand Hotel у Сопоті двадцять років тому, а також у вимаганні квартири в літнього чоловіка з інвалідністю".

"Чи це всі "скелети в шафі"? Для виборців ультраправого табору в Польщі це вже не має значення. Як і у випадку з прихильниками Дональда Трампа, жодний рівень злочинності не здатен відвернути їх від свого "тотема", – констатує дописувач Project Syndicate.

Йому здається, що поляки вже не здатні підтримувати нормальне, відповідальне управління: "Все, що ми будуємо, одразу ж починаємо руйнувати".

"Поляки, схоже, забули, що їхня країна колись узагалі зникла з мапи Європи; що національна безпека потребує компетентного та відповідального уряду", – вважає Славомір Сераковський.

Він попереджає, що Кароль Навроцький, у порівнянні з поки що чинним президентом Анджеєм Дудою, може виявитися значно жорсткішим і безжальнішим.

І загроза з боку наступного президента, на думку дописувача Project Syndicate, лише посилюється підтримкою з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Автор колонки припускає, що перемога Навроцького матиме дестабілізуючий ефект і за межами Польщі, неминуче постраждають польсько-українські відносини.

"Навроцький відкрито заявляв, що не погодиться на вступ України до НАТО та ЄС (що повністю збігається з позицією Путіна), а також неодноразово виголошував агресивні антиукраїнські заяви як публічно, так і приватно", – нагадує Славомір Сераковський.

Як Навроцький переміг? Одне з пояснень, вважає дописувач, – накопичення скандалів щодо переможця виборів створило зворотній ефект, подібно до Трампа.

"Можливо, найпохмурішим сигналом є те, що поляки до 40 років переважно підтримали ксенофобську республіку Навроцького, а не "сучасну Польщу" Тшасковського (вирішальною виявилася антиелітна риторика)", – пише автор колонки.

За його словами, тепер Кароль Навроцький зможе блокувати будь-які серйозні реформи уряда Дональда Туска.

Але й наступному президенту також буде непросто.

"Війна Польщі із самою собою входить у нову фазу", – резюмує дописувач Project Syndicate.

Докладніше – в колонці Славоміра Сераковського Туск проти Навроцького: куди заведе Польщу протистояння між президентом і прем'єром.