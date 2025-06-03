Как победа Навроцкого углубит кризис в Польше и повлияет на отношения с Киевом

Это была самая причудливая избирательная кампания в новейшей истории Польши: очевидно квалифицированный кандидат проиграл с минимальным отрывом человеку, который вообще не должен был появиться в избирательном бюллетене.

Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, владеет пятью языками, был министром правительства и депутатом Европейского парламента, тогда как Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, до недавнего времени был практически неизвестным.

О том, что означает победа Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, читайте в колонке автора Project Syndicate Славомира Сераковского Туск против Навроцкого: куда заведет Польшу противостояние между президентом и премьером. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки обращает внимание, что кандидатуру Кароля Навроцкого "вытащил из воздуха Ярослав Качиньский, многолетний лидер нелиберальной, популистской партии "Право и справедливость" ("ПиС"), ранее руководившей страной".

Сераковский напоминает, что победителя выборов обвиняли в сутенерстве в отеле Grand Hotel в Сопоте двадцать лет назад, а также в вымогательстве квартиры у пожилого мужчины с инвалидностью".

"Все ли это "скелеты в шкафу"? Для избирателей ультраправого лагеря в Польше это уже не имеет значения. Как и в случае со сторонниками Дональда Трампа, никакой уровень преступности не способен отвлечь их от своего "тотема", – констатирует автор Project Syndicate.

Ему кажется, что уже поляки не способны поддерживать нормальное, ответственное управление: "Все, что мы строим, сразу же начинаем разрушать".

"Поляки, похоже, забыли, что их страна когда-то вообще исчезла с карты Европы; что национальная безопасность требует компетентного и ответственного правительства", – считает Славомир Сераковский.

Он предупреждает, что Кароль Навроцкий, по сравнению с пока еще действующим президентом Анджеем Дудой, может оказаться значительно жестче и безжалостнее.

И угроза со стороны следующего президента, по мнению автора Project Syndicate, только усиливается поддержкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Автор колонки предполагает, что победа Навроцкого будет иметь дестабилизирующий эффект и за пределами Польши, неизбежно пострадают польско-украинские отношения.

"Навроцкий открыто заявлял, что не согласится на вступление Украины в НАТО и ЕС (что полностью совпадает с позицией Путина), а также неоднократно произносил агрессивные антиукраинские заявления как публично, так и частным образом", – напоминает Славомир Сераковский.

Как Навроцкий победил? Одно из объяснений, считает автор, – накопление скандалов в отношении победителя выборов создало обратный эффект, подобно Трампу.

"Возможно, самым мрачным сигналом является то, что поляки до 40 лет преимущественно поддержали ксенофобскую республику Навроцкого, а не "современную Польшу" Тшасковского (решающей оказалась антиэлитная риторика)", – пишет автор колонки.

По его словам, теперь Кароль Навроцкий сможет блокировать любые серьезные реформы правительства Дональда Туска.

Но и следующему президенту также будет непросто.

"Война Польши с самой собой входит в новую фазу", – резюмирует автор Project Syndicate.

Подробнее – в колонке Славомира Сераковского Туск против Навроцкого: куда заведет Польшу противостояние между президентом и премьером.