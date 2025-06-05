Як Трамп здійснює революцію у зовнішній політиці США і які це матиме наслідки

Другий термін президентства Дональда Трампа триває менш ніж чотири місяці, але вже можна спостерігати появу нової доктрини зовнішньої політики.

Доктрини Монро, Трумена, Картера, Джорджа Буша-молодшого мали спільне: вони доносили до широкої аудиторії у світі, що США вважають критично важливим для своїх інтересів і що саме готові зробити для їхнього захисту.

Вони були покликані заспокоїти союзників, стримувати супротивників, мобілізувати американський держапарат у сфері безпеки й інформувати громадськість.

Про доктрину зовнішньої політики Дональда Трампа, яка починає вимальовуватись, читайте в статті старшого радника компанії Centerview Partners Річарда Хааса Доктрина Трампа: який принцип стає ключовим у зовнішній політиці США. Далі – стислий її виклад.

Доктрину Дональда Трампа можна назвати доктриною "не помічати очевидного", або "це не наша справа".

Якою б не була назва, ця доктрина означає, що США більше не намагатимуться впливати на те, як країни поводяться у себе вдома.

Найближчим до публічного формулювання нової доктрини був виступ Трампа в Саудівській Аравії 13 травня.

"Протягом останніх років надто багато американських президентів були одержимі ідеєю зазирати в душі іноземних лідерів і використовувати зовнішню політику США як інструмент відплати за їхні гріхи", – наголосив тоді Трамп.

Дії Трампа – насамперед його прагнення до бізнес-угод з авторитарними режимами в Перській затоці й далеко за її межами – ще раз підкреслюють зміст цих слів.

На відміну від попередників, Трамп чітко дав зрозуміти, що США більше не цікавлять просування прав людини та демократії, засудження авторитаризму чи вимоги звільнення політичних в’язнів.

Доктрина Трампа підвищує ймовірність того, що авторитарні уряди й надалі посилюватимуть внутрішні репресії та підриватимуть демократію – систему, яка, крім особистих свобод, часто асоціюється з вільним ринком, верховенством права і менш агресивною зовнішньою політикою.

Просування демократії, таким чином, не лише відповідає моральним цінностям, а й захищає інтереси американських інвесторів і знижує ризик втягнення США в нові конфлікти.

Крім того, доктрина Трампа віддаляє США від багатьох традиційних союзників, більшість із яких, як не дивно, є демократіями. Таке відчуження підриває американський вплив у світі.

Доктрина Трампа має яскраво виражене корисливе, праворадикальне спрямування. Її суть полягає в тому, що антидемократична поведінка більше не є перешкодою для бізнесу.

Протягом тривалого часу США намагалися змінити світ, часом дратуючи, а часом надихаючи.

Ці часи минули – частково на краще, але переважно на гірше.

Америка змінилася. Вона дедалі більше схожа на ті країни, які колись критикувала. Це так само трагічно, як і іронічно.

Докладніше – в матеріалі Річарда Хааса, який початково вийшов на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Доктрина Трампа: який принцип стає ключовим у зовнішній політиці США.