Как Трамп совершает революцию во внешней политике США и какие это будет иметь последствия

Второй срок президентства Дональда Трампа длится менее четырех месяцев, но уже можно наблюдать появление новой доктрины внешней политики.

Доктрины Монро, Трумэна, Картера, Джорджа Буша-младшего имели общее: они доносили до широкой аудитории в мире, что США считают критически важным для своих интересов и что именно готовы сделать для их защиты.

Они были призваны успокоить союзников, сдерживать противников, мобилизовать американский госаппарат в сфере безопасности и информировать общественность.

О доктрине внешней политики Дональда Трампа, которая начинает вырисовываться, читайте в статье старшего советника компании Centerview Partners Ричарда Хааса Доктрина Трампа: какой принцип становится ключевым во внешней политике США. Далее – краткое ее изложение.

Доктрину Дональда Трампа можно назвать доктриной "не замечать очевидного", или "это не наше дело".

Каким бы ни было название, эта доктрина означает, что США больше не будут пытаться влиять на то, как страны ведут себя у себя дома.

Ближайшим к публичной формулировке новой доктрины было выступление Трампа в Саудовской Аравии 13 мая.

"В последние годы слишком много американских президентов были одержимы идеей заглядывать в души иностранных лидеров и использовать внешнюю политику США как инструмент возмездия за их грехи", – подчеркнул тогда Трамп.

Действия Трампа – прежде всего его стремление к бизнес-сделкам с авторитарными режимами в Персидском заливе и далеко за его пределами – еще раз подчеркивают смысл этих слов.

В отличие от предшественников, Трамп четко дал понять, что США больше не интересуют продвижение прав человека и демократии, осуждение авторитаризма или требования освобождения политических заключенных.

Доктрина Трампа повышает вероятность того, что авторитарные правительства и в дальнейшем будут усиливать внутренние репрессии и подрывать демократию – систему, которая, кроме личных свобод, часто ассоциируется со свободным рынком, верховенством права и менее агрессивной внешней политикой.

Продвижение демократии, таким образом, не только соответствует моральным ценностям, но и защищает интересы американских инвесторов и снижает риск втягивания США в новые конфликты.

Кроме того, доктрина Трампа отдаляет США от многих традиционных союзников, большинство из которых, как ни странно, являются демократиями. Такое отчуждение подрывает американское влияние в мире.

Доктрина Трампа имеет ярко выраженное корыстное, праворадикальное направление. Ее суть заключается в том, что антидемократическое поведение больше не является препятствием для бизнеса.

В течение длительного времени США пытались изменить мир, порой раздражая, а порой вдохновляя.

Эти времена прошли – частично к лучшему, но в основном к худшему.

Америка изменилась. Она все больше похожа на те страны, которые когда-то критиковала. Это так же трагично, как и иронично.

Подробнее – в материале Ричарда Хааса, который изначально вышел на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Доктрина Трампа: какой принцип становится ключевым во внешней политике США.