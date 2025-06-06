Чи зможе скандал з продажем біткоїнів розвалити проукраїнський уряд Чехії

У четвер, 5 червня, Палата депутатів Чехії зібралася, аби обговорити безпрецедентний за місцевими мірками політичний скандал.

Це історія, в якій перемішалися кримінал, політичні розрахунки і… біткоїни. Саме їхній продаж Міністерством юстиції Чехії призвів до відставки очільника відомства Павла Блажека в політично чутливий момент: у країні вже за кілька місяців відбудуться парламентські вибори, на яких нинішня коаліція фактично не має шансів утримати більшість.

Найімовірніше, перше місце на цих виборах візьме партія ANO, чий лідер Андрей Бабіш активно критикує чинну владу за підтримку України.

Про те, чи є підстави звинувачувати уряд Чехії у корупції та які наслідки може мати цей скандал, читайте в статті Олега Павлюка і Юрія Панченка з "Європейської правди" Благодійність чи хабар? Чи впаде проукраїнський уряд ​Чехії через біткоїн-скандал. Далі – стислий її виклад.

Початком цієї стрімкої історії став короткий пост на платформі Х Міністерства юстиції Чехії, яке підтвердило: так, ми провели 78 аукціонів і продали біткоїнів на 956,8 мільйона чеських крон – або майже 40 мільйонів євро.

В офіційному викладі історія мала благородний і дещо таємничий посил: біткоїни отримали від неназваного благодійника, а виручені кошти – не така вже й мала сума – мали б бути спрямовані на компенсації жертвам кібершахрайства і на хронічно недофінансовану пенітенціарну систему Чехії.

Але того ж дня журналісти видання Denik N встановили особу цього анонімного благодійника.

Таємним меценатом виявився засуджений за шахрайство Томаш Їржиковський.

Попри те, що у Чехії не заборонені благодійні внески на користь органів держвлади, а про будь-який особистий інтерес міністра Блажека не йдеться, ця історія змусила поставити багато неприємних запитань.

І хоча поки офіційних звинувачень нікому не висунули, ситуація викликала обурення навіть у партнерів уже колишнього міністра юстиції.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан назвав продаж біткоїнів "дуже незвичайним" та шкідливим для іміджу коаліційного уряду.

Міністр юстиції Павел Блажек – "після домовленості з премʼєр-міністром", однопартійцем Петером Фіалою – вирішив добровільно подати у відставку, щоб якраз не шкодити репутації уряду, і навіть знявся зі списку рідної партії ODS на прийдешніх парламентських виборах. "Думками я вже пішов з політики", – пояснив він.

Проте в опозиції переконані, що скандал є відповідальністю не лише одного міністра.

Лідер найбільшої опозиційної партії ANO Андрей Бабіш ініціював 5 червня парламентські слухання щодо цього скандалу, анонсувавши голосування за вотум недовіри прем'єру Фіалі.

І хоча для оголошення вотуму недовіри в опозиції не вистачає голосів, там сподіваються на повну використати цей скандал для дискредитації уряду.

Щоправда, добровільна відставка Блажека позбавила опозицію ключового аргументу, а разом із тим – дала прем'єру Фіалі можливість нагадати, що сам Бабіш, зіткнувшись на посаді прем'єра зі звинуваченнями у корупції, у відставку йти не став.

"Неможливо проповідувати мораль, якщо ви самі не можете жити за нею", – дорікає нинішній прем'єр своєму попереднику (та найімовірнішому наступнику).

Проте історія ще далека до завершення. Скандал може стати серйозною проблемою для коаліції (шанси на збереження проукраїнського уряду Фіали після виборів й до цього були не надто високі) та особисто для прем’єра.

Послаблення позицій Фіали може призвести до того, що йому доведеться достроково покинути керівництво партією ODS. І тоді керівництво партією має перейти до його критика та опонента Мартіна Куби.

Це дуже небажаний для Києва сценарій, проте нинішній біткоїн-скандал істотно збільшує шанси на такий розвиток подій.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка і Юрія Панченка Благодійність чи хабар? Чи впаде проукраїнський уряд ​Чехії через біткоїн-скандал.