Сможет ли скандал с продажей биткоинов развалить проукраинское правительство Чехии

В четверг, 5 июня, Палата депутатов Чехии собралась, чтобы обсудить беспрецедентный по местным меркам политический скандал.

Это история, в которой перемешались криминал, политические расчеты и... биткоины. Именно их продажа Министерством юстиции Чехии привела к отставке главы ведомства Павла Блажека в политически чувствительный момент: в стране уже через несколько месяцев состоятся парламентские выборы, на которых нынешняя коалиция фактически не имеет шансов удержать большинство.

Вероятнее всего, первое место на этих выборах займет партия ANO, чей лидер Андрей Бабиш активно критикует действующую власть за поддержку Украины.

О том, есть ли основания обвинять правительство Чехии в коррупции и какие последствия может иметь этот скандал, читайте в статье Олега Павлюка и Юрия Панченко из "Европейской правды" Благотворительность или взятка? Рухнет ли проукраинское правительство Чехии из-за биткоин-скандала. Далее – краткое ее изложение.

Началом этой стремительной истории стал короткий пост на платформе Х Министерства юстиции Чехии, которое подтвердило: да, мы провели 78 аукционов и продали биткоинов на 956,8 миллиона чешских крон – или почти 40 миллионов евро.

В официальном изложении история имела благородный и несколько таинственный посыл: биткоины получили от неназванного благотворителя, а вырученные средства – не такая уж и малая сумма – должны были бы быть направлены на компенсации жертвам кибермошенничества и на хронически недофинансированную пенитенциарную систему Чехии.

Но в тот же день журналисты издания Denik N установили личность этого анонимного благотворителя.

Тайным меценатом оказался осужденный за мошенничество Томаш Иржиковский.

Несмотря на то, что в Чехии не запрещены благотворительные взносы в пользу органов госвласти, а о каком-либо личном интересе министра Блажека речь не идет, эта история заставила задать много неприятных вопросов.

И хотя пока официальных обвинений никому не предъявили, ситуация вызвала возмущение даже у партнеров уже бывшего министра юстиции.

В частности, министр внутренних дел Вит Ракушан назвал продажу биткоинов "очень необычной" и вредной для имиджа коалиционного правительства.

Министр юстиции Павел Блажек – "после договоренности с премьер-министром", однопартийцем Петером Фиалой – решил добровольно подать в отставку, чтобы как раз не вредить репутации правительства, и даже снялся из списка родной партии ODS на грядущих парламентских выборах. "Мыслями я уже ушел из политики", – пояснил он.

Однако в оппозиции убеждены, что скандал является ответственностью не только одного министра.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш инициировал 5 июня парламентские слушания по этому скандалу, анонсировав голосование за вотум недоверия премьеру Фиале.

И хотя для объявления вотума недоверия у оппозиции не хватает голосов, там надеются на полную использовать этот скандал для дискредитации правительства.

Правда, добровольная отставка Блажека лишила оппозицию ключевого аргумента, а вместе с тем – дала премьеру Фиали возможность напомнить, что сам Бабиш, столкнувшись на посту премьера с обвинениями в коррупции, в отставку уходить не стал.

"Невозможно проповедовать мораль, если вы сами не можете жить по ней", – упрекает нынешний премьер своего предшественника (и наиболее вероятного преемника).

Однако история еще далека от завершения. Скандал может стать серьезной проблемой для коалиции (шансы на сохранение проукраинского правительства Фиалы после выборов и до этого были не слишком высоки) и лично для премьера.

Ослабление позиций Фиалы может привести к тому, что ему придется досрочно покинуть руководство партией ODS. И тогда руководство партией должно перейти к его критику и оппоненту Мартину Кубе.

Это очень нежелательный для Киева сценарий, однако нынешний биткоин-скандал существенно увеличивает шансы на такое развитие событий.

Подробнее – в материале Олега Павлюка и Юрия Панченко Благотворительность или взятка? Рухнет ли проукраинское правительство Чехии из-за биткоин-скандала.