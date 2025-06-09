Рютте оголосить про потребу збільшення систем ППО НАТО на 400%

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові в Лондоні в понеділок, 9 червня, заявить, що військовому альянсу необхідне збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з уривками його промови, передає "Європейська правда".

У своєму виступі в лондонському аналітичному центрі Chatham House 9 червня Рютте наголосить, що для збереження дієвого стримування та оборони НАТО потрібно "збільшити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%".

Він зазначить, що Росія "сіє терор із неба" по території України, а відтак НАТО потрібно посилити щит, який захищає небо.

"Нашим арміям також потрібні тисячі додаткових броньованих машин і танків, мільйони артилерійських снарядів, а також подвоєння допоміжних спроможностей – таких як логістика, постачання, транспорт і медична підтримка", – скаже Рютте.

Зазначимо, у ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу Росії: 277 "Шахедів" (183 були локаційно втрачені), 10 крилатих ракет Х-101, чотири ракети Х-47 М2 "Кинджал", дві крилаті ракети Х-22, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну крилату ракету Х-35.

Звернемо увагу: польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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