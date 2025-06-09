Польща піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву рано вранці 9 червня опублікувало Операційне командування збройних сил країни.

У зв’язку із інтенсивними російськими повітряними ударами по Україні польські літаки та літаки союзників підняли у повітря.

У режим готовності були переведені не лише бойові винищувачі, а й наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

У ніч проти 9 червня Росія атакувала регіони України дронами та ракетами. Зокрема відомо, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва.

Зазначимо, у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеропортах базування знищили чи пошкодили десятки літаків стратегічної авіації.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.