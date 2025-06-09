Як вступ до єврозони об’єднав Болгарію проти проросійських сил

Болгарія вдруге за цей рік святкує перемогу.

1 січня країна повноцінно доєдналась до Шенгенської зони, а вже за рік, 1 січня 2026 року, швидше за все, зможе доєднатись і до єврозони.

Втім, цей крок має у Болгарії потужних противників: проросійські сили, включно з президентом Руменом Радевим, до останнього намагаються заблокувати цей вступ.

Їхній інтерес дуже простий – економічний поштовх, який має надати Болгарії вступ до єврозони, може повністю змінити електоральні розклади, причому – не на користь "друзів РФ". І тим самим суттєво ослабити м’яку силу РФ у регіоні.

Докладніше про боротьбу навколо вступу до єврозони, яка розгорнулася у Болгарії, читайте в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Болгарська поразка Кремля: як агенти РФ блокують вступ країни до єврозони та чому це важливо. Далі – стислий її виклад.

Ідея поглиблення євроінтеграції стала тим фактором, який дозволив об'єднати більшість болгарських партій. У тому числі – традиційних ідеологічних суперників.

Зокрема, опозиційна євроатлантична партія "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) пообіцяла відтермінувати опозиційну діяльність до 9 липня, коли вже пройдуть голосування в Європарламенті та Раді ЄС щодо вступу Болгарії до єврозони.

Отже, вже за місяць, коли шлях Болгарії до єврозони стане незворотним, крихка єдність коаліції болгарських партій може дати тріщину. Тим самим давши шанс "друзям Путіна" на реванш.

А поки у прозахідній опозиції воліють діяти так, щоб не поставити під сумнів євроінтеграційний успіх Софії.

Опонентами приєднання до єврозони стали виключно проросійські партії, які зробили ставку на "збереженні болгарського лева". Як вже було зазначено вище, вступ до єврозони може суттєво змінити електоральні розклади не на їхню користь.

Спочатку проросійські сили організували форум 16 травня під назвою "Битва за лев – остання битва Болгарії", де проросійські політичні діячі намагалися переконати свою аудиторію в невідворотно жахливих наслідках переходу на євро (підвищення цін, інфляція, бідність).

Далі, 31 травня, відбулися масові протести, які зібрали близько 100 тисяч протестувальників (що втричі менше, ніж кількість виборців "Відродження" – ключової проросійської партії Болгарії).

4 червня депутати "Відродження" намагалися зірвати засідання парламенту та навіть влаштували бійку.

На тлі фактично провалених мітингів та пропаганди проросійських сил і практичної незворотності вступу до єврозони Болгарія зараз переживає період антиросійських настроїв.

Тож хоча політична криза у Болгарії триватиме і далі, проте болгарські політики довели, що здатні на час забувати про розбіжності, коли на кону стоїть щось дійсно важливе для країни.

Не виключено, що цей досвід запросить вихід країни з нинішньої кризи.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Болгарська поразка Кремля: як агенти РФ блокують вступ країни до єврозони та чому це важливо.