Как вступление в еврозону объединило Болгарию против пророссийских сил

Болгария второй раз за этот год празднует победу.

1 января страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне, а уже через год, 1 января 2026 года, скорее всего, сможет присоединиться и к еврозоне.

Впрочем, этот шаг имеет в Болгарии мощных противников: пророссийские силы, включая президента Румена Радева, до последнего пытаются заблокировать это вступление.

Их интерес очень прост – экономический толчок, который должно дать Болгарии вступление в еврозону, может полностью изменить электоральные расклады, причем – не в пользу "друзей РФ". И тем самым существенно ослабить мягкую силу РФ в регионе.

Подробнее о борьбе вокруг вступления в еврозону, которая развернулась в Болгарии, читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Болгарское поражение Кремля: как агенты РФ блокируют вступление страны в еврозону и почему это важно. Далее – краткое ее изложение.

Идея углубления евроинтеграции стала тем фактором, который позволил объединить большинство болгарских партий. В том числе – традиционных идеологических соперников.

В частности, оппозиционная евроатлантическая партия "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) пообещала отсрочить оппозиционную деятельность до 9 июля, когда уже пройдут голосования в Европарламенте и Совете ЕС по вступлению Болгарии в еврозону.

Итак, уже через месяц, когда путь Болгарии в еврозону станет необратимым, хрупкое единство коалиции болгарских партий может дать трещину. Тем самым дав шанс "друзьям Путина" на реванш.

А пока в прозападной оппозиции предпочитают действовать так, чтобы не поставить под сомнение евроинтеграционный успех Софии.

Оппонентами присоединения к еврозоне стали исключительно пророссийские партии, сделавшие ставку на "сохранение болгарского льва". Как уже было отмечено выше, вступление в еврозону может существенно изменить электоральные расклады не в их пользу.

Сначала пророссийские силы организовали форум 16 мая под названием "Битва за лев – последняя битва Болгарии", где пророссийские политические деятели пытались убедить свою аудиторию в неотвратимо ужасных последствиях перехода на евро (повышение цен, инфляция, бедность).

Далее, 31 мая, состоялись массовые протесты, которые собрали около 100 тысяч протестующих (что втрое меньше, чем количество избирателей "Возрождения" – ключевой пророссийской партии Болгарии).

4 июня депутаты "Возрождения" пытались сорвать заседание парламента и даже устроили драку.

На фоне фактически проваленных митингов и пропаганды пророссийских сил и практической необратимости вступления в еврозону Болгария сейчас переживает период антироссийских настроений.

Поэтому хотя политический кризис в Болгарии будет продолжаться и дальше, однако болгарские политики доказали, что способны на время забывать о разногласиях, когда на кону стоит что-то действительно важное для страны.

Не исключено, что этот опыт запросит выход страны из нынешнего кризиса.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Болгарское поражение Кремля: как агенты РФ блокируют вступление страны в еврозону и почему это важно.