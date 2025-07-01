Скільки має витратити Європа, щоб зупинити Путіна

Минулого тижня члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (Карл Більдт, Александр Квасневський, Санна Марін, Кайса Оллонгрен) відвідали Київ минулого тижня після безпрецедентної російської атаки безпілотників, яка зруйнувала житлові будинки.

Після розмов з офіційними особами, експертами та військовими лідерами вони зробили висновок, що існує явна та неминуча небезпека для Європи, "якщо ми не діятимемо рішучіше зараз".

Про те, що має робити Європа, щоб допомогти Україні зупинити російського агресора і убезпечити себе, читайте в статті членів наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES) Карла Більдта, Александра Квасневського, Санни Марін, Кайси Оллонгрен Ціна порятунку Європи: що вже зараз мусить зробити ЄС, щоб зупинити Путіна. Далі – стислий її виклад.

Українські солдати тримають фронт з мужністю та інноваціями. Але хоча українці ніколи не припинять чинити опір, без більшої військової підтримки Україна може втратити більше територій. Можуть бути захоплені нові міста. Це поставить під загрозу понад 500 мільйонів європейських громадян.

Якщо Росія переможе в Україні, то Москва не тільки примножить свої гібридні атаки і підніме тих, хто прагне знищити Європу зсередини, але й може напряму атакувати НАТО.

Настав час діяти. Або ми пошкодуємо, що не дали більше влітку 2025 року.

Як саме збільшити допомогу?

В першу чергу необхідно знайти кошти, щоб на повну завантажити роботою український оборонно-промисловий комплекс – це додатково $10-15 млрд.

Але Україна може виробляти не всю зброю, яка їй потрібна. Необхідно ще купувати.

Отже, щоб зупинити Путіна Європа має збільшити допомогу Україні в три рази: з $40 млрд до $120 млрд.

Чому саме стільки?

Рік війни коштує Україні близько $100 млрд.

З них близько $80 млрд – міжнародна підтримка. Половину раніше надавали Сполучені Штати – майже $40 млрд на рік. Тепер ці витрати Європа повинна буде взяти на себе.

Але щоб дозволити Україні зупинити Росію, необхідно до тих $80 млрд, які щорічно надавали ЄС і США, необхідні додати $30-40 млрд на рік для українського виробництва зброї та її придбання на ринку.

$110-120 млрд – це близько 0,6% ВВП європейських членів НАТО ($20 трлн).

Якщо Європа надасть 0,6% свого ВВП Україні, це може зупинити Росію в Україні та перешкодити російській підготовці до нападу на Європу.

Це виграє час для побудови середньострокового стримування: розвитку європейської оборонної промисловості, розробки та впровадження гарантій безпеки для України, прискорення євроінтеграції України.

Така європейська рішучість також буде сигналом для США: ми не є безкоштовними пасажирами, а беремо свою долю в свої руки.

Докладніше – в матеріалі Карла Більдта, Александра Квасневського, Санни Марін, Кайси Оллонгрен Ціна порятунку Європи: що вже зараз мусить зробити ЄС, щоб зупинити Путіна.