Сколько должна потратить Европа, чтобы остановить Путина

На прошлой неделе члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Санна Марин, Кайса Оллонгрен) посетили Киев на прошлой неделе после беспрецедентной российской атаки беспилотников, которая разрушила жилые дома.

После разговоров с официальными лицами, экспертами и военными лидерами они сделали вывод, что существует явная и неизбежная опасность для Европы, "если мы не будем действовать решительнее сейчас".

О том, что должна делать Европа, чтобы помочь Украине остановить российского агрессора и обезопасить себя, читайте в статье членов наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES) Карла Бильдта, Александра Квасьневского, Санны Марин, Кайсы Оллонгрен Цена спасения Европы: что уже сейчас должен сделать ЕС, чтобы остановить Путина. Далее – краткое ее изложение.

Украинские солдаты держат фронт с мужеством и инновациями. Но хотя украинцы никогда не прекратят сопротивляться, без большей военной поддержки Украина может потерять больше территорий. Могут быть захвачены новые города. Это поставит под угрозу более 500 миллионов европейских граждан.

Если Россия победит в Украине, то Москва не только приумножит свои гибридные атаки и поднимет тех, кто стремится уничтожить Европу изнутри, но и может напрямую атаковать НАТО.

Пришло время действовать. Или мы пожалеем, что не дали больше летом 2025 года.

Как именно увеличить помощь?

В первую очередь необходимо найти средства, чтобы на полную загрузить работой украинский оборонно-промышленный комплекс – это дополнительно $10-15 млрд.

Но Украина может производить не все оружие, которое ей нужно. Необходимо еще покупать.

Итак, чтобы остановить Путина Европа должна увеличить помощь Украине в три раза: с $40 млрд до $120 млрд.

Почему именно столько?

Год войны стоит Украине около $100 млрд.

Из них около $80 млрд – международная поддержка. Половину раньше предоставляли Соединенные Штаты – почти $40 млрд в год. Теперь эти расходы Европа должна будет взять на себя.

Но чтобы позволить Украине остановить Россию, необходимо к тем $80 млрд, которые ежегодно предоставляли ЕС и США, необходимо добавить $30-40 млрд в год для украинского производства оружия и его приобретения на рынке.

$110-120 млрд – это около 0,6% ВВП европейских членов НАТО ($20 трлн).

Если Европа предоставит 0,6% своего ВВП Украине, это может остановить Россию в Украине и помешать российской подготовке к нападению на Европу.

Это выиграет время для построения среднесрочного сдерживания: развития европейской оборонной промышленности, разработки и внедрения гарантий безопасности для Украины, ускорения евроинтеграции Украины.

Такая европейская решимость также будет сигналом для США: мы не являемся бесплатными пассажирами, а берем свою судьбу в свои руки.

Подробнее – в материале Карла Бильдта, Александра Квасьневского, Санны Марин, Кайсы Оллонгрен Цена спасения Европы: что уже сейчас должен сделать ЕС, чтобы остановить Путина.