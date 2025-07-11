Чотири причини, чому в США різко зростають ризики політичного насильства

У лютому цього року у Вашингтоні відбулася конференція прихильників Дональда Трампа CPAC (Консервативна політична дія), на якій помилуваних президентом Трампом нападників на Капітолій 6 січня 2021 року, вшанували як героїв.

Один з помилуваних в день конференції CPAC напав на опонента-протестувальника і знову був заарештований.

А після нетривалого арешту прийшов на конференцію поміркованих республіканців Principles First, яка проходила 22 лютого також у Вашингтоні. Там він здійснив словесні нападки на експоліцейського, який був тяжко поранений під час захисту Капітолію від заколоту.

Більш того, на Principles First оголосили про загрозу вибуху. В анонімному листі пояснили: "на честь заручників 6 січня, нещодавно звільнених Імператором Трампом".

Про те, чому США загрожує глибока криза, читайте в колонці директора Центру вивчення геноциду та прав людини (США) Алекса Хінтона В очікуванні вибуху: як Трамп перетворив США на "діжку з порохом". Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, чотири головні чинники підживлюють це зростання політичного насильства.

По-перше, попри те, що Трамп позиціонував себе як президент "закону і порядку", він фактично сформував культуру безкарності. Йдеться не лише про те, що він – засуджений злочинець, якому анулювали або заморозили три кримінальні справи після переобрання.

Ще раніше він прославився фразою: "Я можу стояти посеред П’ятої авеню, застрелити когось – і не втратити жодного виборця".

Другий чинник – повторюваність політичного насильства, яке збільшує ризик подальших атак. У своїй книзі "Це може статися тут" я пояснюю, що США мають довгу історію політично мотивованого насильства. Але навіть нещодавні події – вже тривожні.

Третій чинник – глибока поляризація американського суспільства. У своєму дослідженні американської політичної культури я неодноразово бачив, як обидві сторони – і ліві, і праві – демонізують одна одну, використовуючи риторику "апокаліпсису" і "ми проти них".

Останній чинник – ризик політичного насильства.

Він особливо зростає під час періодів нестабільності, коли легітимність виборів ставиться під сумнів, а демократичні інституції – ослаблені. Обидві умови були присутні перед подіями 6 січня і зберігаються досі.

Трамп веде агресивну кампанію зі зміцнення виконавчої влади.

Відтоді як він повернувся до Білого дому, його дії були спрямовані на підрив усіх стримувань і противаг президентській владі – зокрема, незалежності судової системи, громадянського суспільства, академічної свободи, нейтральності державної служби, свободи преси та навіть базових громадянських свобод.

Внаслідок цього сучасна Америка перетворилася на порохову бочку. Ніхто не знає, коли й де може статися наступний замах, але одне очевидно: ризик політичного насильства зросте напередодні проміжних виборів 2026 року й може досягти критичного рівня до президентських виборів 2028-го.

Докладніше – в колонці Алекса Хінтона В очікуванні вибуху: як Трамп перетворив США на "діжку з порохом".