Четыре причины, почему в США резко возрастают риски политического насилия

В феврале этого года в Вашингтоне состоялась конференция сторонников Дональда Трампа CPAC (Консервативное политическое действие), на которой помилованных президентом Трампом нападавших на Капитолий 6 января 2021 года, почтили как героев.

Один из помилованных в день конференции CPAC напал на оппонента-протестующего и снова был арестован.

А после непродолжительного ареста пришел на конференцию умеренных республиканцев Principles First, которая проходила 22 февраля также в Вашингтоне. Там он совершил словесные нападки на экс-полицейского, который был тяжело ранен во время защиты Капитолия от мятежа.

Более того, на Principles First объявили об угрозе взрыва. В анонимном письме объяснили: "в честь заложников 6 января, недавно освобожденных Императором Трампом".

О том, почему США грозит глубокий кризис, читайте в колонке директора Центра изучения геноцида и прав человека (США) Алекса Хинтона В ожидании взрыва: как Трамп превратил США в "бочку с порохом". Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, четыре главных фактора подпитывают этот рост политического насилия.

Во-первых, несмотря на то, что Трамп позиционировал себя как президент "закона и порядка", он фактически сформировал культуру безнаказанности. Речь идет не только о том, что он – осужденный преступник, которому аннулировали или заморозили три уголовных дела после переизбрания.

Еще раньше он прославился фразой: "Я могу стоять посреди Пятой авеню, застрелить кого-то – и не потерять ни одного избирателя".

Второй фактор – повторяемость политического насилия, которое увеличивает риск дальнейших атак. В своей книге "Это может произойти здесь" я объясняю, что США имеют долгую историю политически мотивированного насилия. Но даже недавние события – уже тревожные.

Третий фактор – глубокая поляризация американского общества. В своем исследовании американской политической культуры я неоднократно видел, как обе стороны – и левые, и правые – демонизируют друг друга, используя риторику "апокалипсиса" и "мы против них".

Последний фактор – риск политического насилия.

Он особенно возрастает во время периодов нестабильности, когда легитимность выборов ставится под сомнение, а демократические институты – ослаблены. Оба условия присутствовали перед событиями 6 января и сохраняются до сих пор.

Трамп ведет агрессивную кампанию по укреплению исполнительной власти.

С тех пор как он вернулся в Белый дом, его действия были направлены на подрыв всех сдержек и противовесов президентской власти – в частности, независимости судебной системы, гражданского общества, академической свободы, нейтральности государственной службы, свободы прессы и даже базовых гражданских свобод.

Вследствие этого современная Америка превратилась в пороховую бочку. Никто не знает, когда и где может произойти следующее покушение, но одно очевидно: риск политического насилия возрастет накануне промежуточных выборов 2026 года и может достичь критического уровня к президентским выборам 2028-го.

Подробнее – в колонке Алекса Хинтона В ожидании взрыва: как Трамп превратил США в "бочку с порохом".