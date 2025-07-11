Американський генерал: НАТО потрібно більше ракет дальньої дії для стримування Росії

Генерал армії США Джон Рафферті заявив, що НАТО потребуватиме більше ракет дальнього радіуса дії у своєму арсеналі, щоб стримати Росію від нападу на Європу.

Про це він заявив у інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

Рафферті дав інтерв’ю на американській військовій базі у німецькому Вісбадені.

Він заявив, що на сьогодні російська армія більша, ніж на початку війни проти України.

"І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети великої дальності та сучасні засоби протиповітряної оборони. Тому для альянсу дуже важливо мати більше можливостей", – вважає він.

Як зазначило агентство, Рафферті нещодавно завершив службу на посаді командира 56-го артилерійського командування армії США в німецькому місті Майнц-Кастель, яке готується до тимчасового розгортання американських ракет великої дальності на європейській території з 2026 року.

Звернемо увагу, останніми днями президент США Дональд Трамп суттєво змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля.

Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Також очікується, що у понеділок, 14 липня, Трамп планує "важливу заяву" щодо Росії.

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