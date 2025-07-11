Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ на понеділок

Президент США Дональд Трамп у понеділок планує "важливу заяву" щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у телефонному інтерв’ю NBC 10 липня.

Телеканал повідомив, що Дональд Трамп анонсував на 14 липня важливе оголошення щодо Росії.

"Президент сказав, що він розчарований Росією і сказав, що він у понеділок планує важливу заяву щодо Росії", – йдеться в ефірі.

На уточнюючі запитання Трамп не став розкривати, про що саме буде йтися.

Крім того, Трамп розповів, що домовився про надання американської зброї Україні "через НАТО" і щоб Альянс "на 100%" платив за неї. З наведеної цитати випливає, що йдеться у тому числі про додаткові ЗРК Patriot.

Також неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.

Нагадаємо, у Сенаті США з весни очікує на подальший рух законопроєкт із санкціями проти Росії і держав, які купують у неї енергоресурси. Лунають оцінки, що він може бути схвалений до кінця липня.

Як відомо, останніми днями президент США суттєво змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

На додачу, у четвер Штати вперше взяли участь у зустрічі "коаліції рішучих" – європейських держав, які обговорюють створення контингенту західних союзників в Україні як стримуючого фактору від нового нападу РФ після завершення поточної гарячої фази війни.

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