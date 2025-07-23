Чому "закон про НАБУ" зупиняє рух України до ЄС та чи знав Зеленський про ці наслідки

Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Зеленський, знаючи про позитивні зрушення у ЄС щодо угорського прем’єра Віктора Орбана, не лише не припинив, а й посилив атаку на реформи.

Руйнування незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перетнуло червоні лінії для ЄС. І тепер наявність або відсутність угорського вето вже не має вирішального значення. Брудну роботу замість Віктора Орбана виконала сама Україна.

Про деталі плану ЄС з обходу вето Віктора Орбана задля розблокування вступних переговорів, а також про те, якою може бути відповідь ЄС на порушення з боку Києва, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати. Далі – стислий її виклад.

На межі 2024-2025 років у Брюсселі та у багатьох столицях прямо говорили, що ставлять за мету відкрити усі шість кластерів у переговорах про вступ України до ЄС до кінця року.

Пів року тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн почала повторювати це зобов'язання публічно.

Та з початком весни цю обіцянку довелося викреслити з риторики. Угорський прем'єр Віктор Орбан почав блокувати рух України до ЄС, перетворивши це на основу своєї передвиборчої кампанії.

Здавалося, усе зайшло в глухий кут. Але із завершенням польського головування у Раді ЄС (Варшава очолювала цей орган у першому півріччі) у ЄС знову почали заявляти про відкриття "всіх кластерів" до кінця 2025 року.

Єврокомісія, президент Євроради та кілька важливих держав-членів домовилися обійти угорське вето. Причому – в доволі неочікуваний спосіб.

Данці та керівництво Єврокомісії запропонували не проводити голосування взагалі. Мовляв, головування звертається до Єврокомісії, посилається на позицію самої ЄК та на рішення червневого саміту про те, що Україна виконала усі необхідні критерії.

А Єврокомісія – оголошує про початок переговорів з Україною, ніби усі формальності виконані.

Зеленський знав про унікальну можливість, з кінця червня особисто брав участь у домовленостях про неї. Але те, що почало відбуватися після досягнення цих домовленостей, змушувало європейців питати – WTF? Що відбувається?

У липні уряд спочатку пішов на грубе порушення закону про Бюро економічної безпеки, а потім почалися маски-шоу і обшуки без санкції суду у Віталія Шабуніна, відомого жорсткою критикою Банкової. Наступного дня після обшуків у Шабуніна – 12 липня – абсурдні обшуки провели у матері загиблого героя України "Джуса" тільки за те, що Шабунін у неї ненадовго зупинявся.

14 липня стало відомо, що віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину мають відправити у відставку, що додатково ставило під питання відкриття переговорів.

Однак зрештою стало зрозуміло, що і очікуваної перемоги над Орбаном не буде. За інформацією "ЄП", Данія просто не внесла тієї пропозиції, про яку, здавалося, було домовлено. Питання про стан підготовки Молдови та України до переговорів взагалі не включили до порядку денного зустрічі 18 липня.

Кілька джерел "ЄвроПравди" стверджують, що головні перепони цьому – внутрішньоєвропейські.

У Євросоюзі наголошують, що демонтаж антикорупційних інституцій безумовно є червоною лінією.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила Києву, що ЄС розцінює ухвалення цього закону "як відкат у виконанні семи рекомендацій ЄК, що були умовою кандидатського статусу України".

Усі співрозмовники "ЄвроПравди" в ЄС роблять один і той самий висновок: підпис Зеленського під законом означає заморозку процесу вступу України до ЄС.

Тим часом у ЄС продовжує діяти де-факто мораторій на критику України. І навіть ці події його не скасували.

Але Європа готується тиснути на інші важелі. Передусім – фінансові.

Докладніше – в аналітиці Сергія Сидоренка "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати.