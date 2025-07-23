Почему "закон о НАБУ" останавливает движение Украины в ЕС и знал ли Зеленский о последствиях

Закон об уничтожении независимости НАБУ и САП, который президент Владимир Зеленский подписал во вторник вечером, нанес критический удар по процессу европейской интеграции Украины.

Зеленский, зная о позитивных сдвигах в ЕС в отношении венгерского премьера Виктора Орбана, не только не прекратил, но и усилил атаку на реформы.

Разрушение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пересекло красные линии для ЕС. И теперь наличие или отсутствие венгерского вето уже не имеет решающего значения. Грязную работу вместо Виктора Орбана выполнила сама Украина.

О деталях плана ЕС по обходу вето Виктора Орбана для разблокирования вступительных переговоров, а также о том, каким может быть ответ ЕС на нарушение со стороны Киева, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше. Далее – краткое изложение статьи.

На рубеже 2024-2025 годов в Брюсселе и во многих столицах прямо говорили, что ставят целью открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС до конца года.

Полгода назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала повторять это обязательство публично.

Но с началом весны это обещание пришлось вычеркнуть из риторики. Венгерский премьер Виктор Орбан начал блокировать движение Украины в ЕС, превратив это в основу своей предвыборной кампании.

Казалось, все зашло в тупик. Но с завершением польского председательства в Совете ЕС (Варшава возглавляла этот орган в первом полугодии) в ЕС снова начали заявлять об открытии "всех кластеров" до конца 2025 года.

Еврокомиссия, президент Евросовета и несколько важных государств-членов договорились обойти венгерское вето. Причем – довольно неожиданным способом.

Датчане и руководство Еврокомиссии предложили не проводить голосование вообще. Мол, председательство обращается к Еврокомиссии, ссылается на позицию самой ЕК и на решение июньского саммита о том, что Украина выполнила все необходимые критерии.

А Еврокомиссия – объявляет о начале переговоров с Украиной, как будто все формальности выполнены.

Зеленский знал об уникальной возможности, с конца июня лично участвовал в договоренностях о ней. Но то, что начало происходить после достижения этих договоренностей, заставляло европейцев спрашивать – WTF? Что происходит?

В июле правительство сначала пошло на грубое нарушение закона о Бюро экономической безопасности, а потом начались маски-шоу и обыски без санкции суда у Виталия Шабунина, известного жесткой критикой Банковой. На следующий день после обысков у Шабунина – 12 июля – абсурдные обыски провели у матери погибшего героя Украины "Джуса" только за то, что Шабунин у нее ненадолго останавливался.

14 июля стало известно, что вице-премьера Ольгу Стефанишину должны отправить в отставку, что дополнительно ставило под вопрос открытие переговоров.

Однако в конце концов стало понятно, что и ожидаемой победы над Орбаном не будет. По информации "ЕП", Дания просто не внесла то предложение, о котором, казалось, было договорено. Вопрос о состоянии подготовки Молдовы и Украины к переговорам вообще не включили в повестку дня встречи 18 июля.

Несколько источников "ЕвроПравды" утверждают, что главные препятствия этому – внутриевропейские.

В Евросоюзе подчеркивают, что демонтаж антикоррупционных институтов безусловно является красной линией.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила Киеву, что ЕС расценивает принятие этого закона "как откат в выполнении семи рекомендаций ЕК, которые были условием кандидатского статуса Украины".

Все собеседники "ЕвроПравды" в ЕС делают один и тот же вывод: подпись Зеленский под законом означает заморозку процесса вступления Украины в ЕС.

Между тем в ЕС продолжает действовать де-факто мораторий на критику Украины. И даже эти события его не отменили.

Но Европа готовится давить на другие рычаги. Прежде всего – финансовые.

Подробнее – в аналитике Сергея Сидоренко "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.