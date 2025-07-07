Польща розпочала контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

У Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вибірковий контроль на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах набув чинності з початку доби 7 липня.

Перевірки здійснюються на загалом 52 пунктах, з яких 13 – на кордоні з Литвою. До контролю та підтримання порядку залучені сотні прикордонників, поліція, військова жандармерія і територіальна оборона.

У зв’язку з перевірками поблизу кордону відбулися певні зміни в організації дорожнього руху – може бути зменшена кількість смуг та встановлені нові знаки обмеження швидкості.

З литовського кордону повідомили про перший випадок, коли перевірки виправдали себе – прикордонники зупинили громадянина Естонії, який віз чотирьох нелегальних мігрантів, ймовірно громадян Афганістану.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк заявив, що перевірки мають на меті підвищити рівень безпеки та боротися з міграцією, але не ускладнити життя звичайним людям.

"Ми зробимо усе можливе, щоб ці вибіркові перевірки спричиняли якомога менше незручностей полякам, литовцям та іншим громадянам ЄС", – зазначив він.

Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів, але цей період може бути продовжений.

Раніше очільник МВС Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона готова скасувати тимчасовий посилений контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.