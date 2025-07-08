Президент Чехії – ексгенерал НАТО пояснив, яким бачить баланс сил у війні РФ проти України

Президент Чехії Петр Павел вказав, що і Росія, і Україна мають свої проблеми та обмеження, через які не можуть досягти переваги у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", своїми міркуваннями він поділився в інтерв’ю BBC-Україна.

Павел зауважив, що в України й РФ протилежна ситуація з наявністю мобілізаційного ресурсу, і в цьому питанні становище України є слабшим. При цьому, західні союзники не готові долучатися такою допомогою – на відміну від окремих союзників Росії.

"У Росії набагато більше людей, які все ще хочуть воювати, при цьому там не цінують людського життя. В Україні все інакше. Україна сповнена рішучості боротися, але за обмеженої кількості населення не може мобілізувати стільки сил", – пояснив він.

"Україна може досягти успіху лише за допомогою досконаліших технологій, інновацій, і саме цим вони й займаються. З нашою допомогою українці постійно збільшують виробництво зброї всередині країни. Вони вигадують нову тактику майже щодня. Вони розробляють нове обладнання. Але, звичайно, цього недостатньо, щоб швидко перемогти Росію", – зазначив президент Чехії.

Павел не згоден з твердженнями про те, що Росія за станом справ на фронті перемагає у війні. Зокрема, він вказав на те, що РФ досягає повільних та незначних просувань ціною велетенських втрат.

Він підсумував, що західним союзникам у цій ситуації потрібно продовжувати військову підтримку України, але здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою не виглядає можливим.

"Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які ми можемо застосовувати разом, Сполучені Штати та Європа. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним", – сказав Павел.

"Думаю, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть, в Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала", – підсумував він.

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