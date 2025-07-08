Президент Чехии Петр Павел указал, что и Россия, и Украина имеют свои проблемы и ограничения, из-за которых не могут достичь преимущества в войне.

Как сообщает "Европейская правда", своими соображениями он поделился в интервью BBC-Украина.

Павел отметил, что в Украине и РФ противоположная ситуация с наличием мобилизационного ресурса, и в этом вопросе положение Украины слабее. При этом западные союзники не готовы участвовать такой помощью – в отличие от отдельных союзников России.

"В России гораздо больше людей, которые все еще хотят воевать, при этом там не ценят человеческую жизнь. В Украине все иначе. Украина полна решимости бороться, но при ограниченном количестве населения не может мобилизовать столько сил", – пояснил он.

"Украина может достичь успеха только с помощью более совершенных технологий, инноваций, и именно этим они и занимаются. С нашей помощью украинцы постоянно увеличивают производство оружия внутри страны. Они придумывают новую тактику почти каждый день. Они разрабатывают новое оборудование. Но, конечно, этого недостаточно, чтобы быстро победить Россию", – отметил президент Чехии.

Павел не согласен с утверждениями о том, что Россия по состоянию дел на фронте побеждает в войне. В частности, он указал на то, что РФ достигает медленных и незначительных продвижений ценой огромных потерь.

Он подытожил, что западным союзникам в этой ситуации нужно продолжать военную поддержку Украины, но одержать победу в этой войне исключительно на поле боя не представляется возможным.

"Гораздо более мощным инструментом являются финансовые, экономические и другие меры, которые мы можем применять вместе, Соединенные Штаты и Европа. И я считаю, что по обе стороны Атлантики, бесспорно, заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом является очень мощным", – сказал Павел.

"Думаю, что с учетом ее нынешнего состояния российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут приняты, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться на то, что она до сих пор фактически отвергала", – подытожил он.

Как сообщалось, в НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за ложных данных о войне у Путина.