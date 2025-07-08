Як Америка Трампа програє Китаю і чи зможуть США втримати позиції у світі

Вже майже безсумнівно, що Сполучені Штати поступово відходять від ролі глобального лідера. І хоча дотепер це здебільшого було свідомим вибором – під проводом адміністрації Дональда Трампа з її політикою "Америка передусім", цей процес може стати незворотним.

А якщо ж Комуністична партія Китаю (КПК) досягне своєї мети, то саме Китайська Народна Республіка постане новим глобальним гегемоном.

Про те, як США за президентства Трампа втрачають позиції, а Китай намагається перебрати на себе світове лідерство, читайте в колонці колишньої міністерки закордонних справ Іспанії (2002-2004 роки) Ани Паласіо Ціна помилок Трампа: як дії керівництва США відкрили Китаю дорогу до лідерства у світі. Далі – стислий її виклад.

Нещодавно оприлюднена перша в історії "Біла книга Китаю з національної безпеки" дозволяє зазирнути в плани Комуністичної партії Китаю (КПК).

Авторка колонки звертає увагу, що, на відміну від попередніх документів, зосереджених на обороні, ця книга проголошує політичну безпеку – а саме лідерство КПК – основою національної стабільності, необхідною для того, щоб Китай міг виступати стабілізуючою силою у неспокійному світі.

За словами Ани Паласіо, у книзі Китай звинувачує західні держави, а особливо – США, у створенні турбулентності.

"І тут Китай має певну рацію: навіть теперішнє згортання американського глобального лідерства відбувається суперечливо й хаотично", – пише колишня іспанська міністерка.

За її словами, це відкрило для Китаю можливість позиціонувати себе як стабільного та передбачуваного гравця у глобальних і регіональних справах, прихильника багатосторонності, інвестора та захисника Глобального Півдня, а також справедливого миротворця.

Китай просуває Глобальну ініціативу безпеки (GSI), започатковану у 2022 році, як альтернативу західним безпековим структурам. Вона має підтримувати всеохопну співпрацю у подоланні "складних та взаємопов’язаних викликів безпеки".

За даними МЗС Китаю, ініціативу вже підтримали понад 120 країн.

Авторка колонки нагадує, що Китай також активно розвиває м’яку силу через культурні інституції (зокрема, мережу Інститутів Конфуція) та економічну взаємодію – торгівлю, інвестування, кредитування.

"Втім, як і США, Китай не завжди дотримується заявлених моральних стандартів", – констатує Ана Паласіо.

Вона звертає увагу, що риторика справедливості та багатосторонності суперечить репресивній внутрішній політиці та агресивним діям у регіоні – таким, як мілітаризація Південно-Китайського моря.

Колишня глава МЗС Іспанії попереджає, що з одного боку Китай подає свою безпекову політику як оборонну, а з іншого – дедалі наполегливіше просуває територіальні претензії. Зокрема, щодо Тайваню.

США та Китай, підкреслює авторка колонки, мають кардинально різні уявлення про підтримання глобальної стабільності. Але, на її думку, поки Америка Трампа відштовхує від себе решту світу, китайське бачення – зміцнення влади КПК і побудова альтернативних механізмів глобальної взаємодії – набирає привабливості.

"Якщо США хочуть залишатися впливовим гравцем у новому багатополярному світовому порядку, їм потрібно відновити ті засади зовнішньої політики, які вони ж самі й поклали в основу повоєнного світопорядку – і які тепер під загрозою", – резюмує колишня іспанська міністерка.

Докладніше – в колонціі Ани Паласіо Ціна помилок Трампа: як дії керівництва США відкрили Китаю дорогу до лідерства у світі.