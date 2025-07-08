Как Америка Трампа проигрывает Китаю и смогут ли США удержать позиции в мире

Уже почти несомненно, что Соединенные Штаты постепенно отходят от роли глобального лидера. И хотя до сих пор это в основном было сознательным выбором – под руководством администрации Дональда Трампа с ее политикой "Америка прежде всего", этот процесс может стать необратимым.

А если же Коммунистическая партия Китая (КПК) достигнет своей цели, то именно Китайская Народная Республика станет новым глобальным гегемоном.

О том, как США при президентстве Трампа теряют позиции, а Китай перенять на себя мировое лидерство, читайте в колонке бывшего министра иностранных дел Испании (2002-2004 годы) Аны Паласио Цена ошибок Трампа: как действия руководства США открыли Китаю дорогу к лидерству в мире. Далее – краткое ее изложение.

Недавно обнародованная первая в истории "Белая книга Китая по национальной безопасности" позволяет заглянуть в планы Коммунистической партии Китая (КПК).

Автор колонки обращает внимание, что, в отличие от предыдущих документов, сосредоточенных на обороне, эта книга провозглашает политическую безопасность – а именно лидерство КПК – основой национальной стабильности, необходимой для того, чтобы Китай мог выступать стабилизирующей силой в неспокойном мире.

По словам Аны Паласио, в книге Китай обвиняет западные государства, а особенно – США, в создании турбулентности.

"И здесь Китай имеет определенную правоту: даже нынешнее сворачивание американского глобального лидерства происходит противоречиво и хаотично", – пишет бывшая испанская министр.

По ее словам, это открыло для Китая возможность позиционировать себя как стабильного и предсказуемого игрока в глобальных и региональных делах, сторонника многосторонности, инвестора и защитника Глобального Юга, а также справедливого миротворца.

Китай продвигает Глобальную инициативу безопасности (GSI), основанную в 2022 году, как альтернативу западным структурам безопасности. Она должна поддерживать всеобъемлющее сотрудничество в преодолении "сложных и взаимосвязанных вызовов безопасности".

По данным МИД Китая, инициативу уже поддержали более 120 стран.

Автор колонки напоминает, что Китай также активно развивает мягкую силу через культурные институты (в частности, сеть Институтов Конфуция) и экономическое взаимодействие – торговлю, инвестирование, кредитование.

"Впрочем, как и США, Китай не всегда придерживается заявленных моральных стандартов", – констатирует Ана Паласио.

Она обращает внимание, что риторика справедливости и многосторонности противоречит репрессивной внутренней политике и агрессивным действиям в регионе – таким, как милитаризация Южно-Китайского моря.

Бывшая глава МИД Испании предупреждает, что с одной стороны Китай подает свою политику безопасности как оборонительную, а с другой – все настойчивее продвигает территориальные претензии. В частности, в отношении Тайваня.

США и Китай, подчеркивает автор колонки, имеют кардинально разные представления о поддержании глобальной стабильности. Но, по ее мнению, пока Америка Трампа отталкивает от себя остальной мир, китайское видение – укрепление власти КПК и построение альтернативных механизмов глобального взаимодействия – набирает привлекательность.

"Если США хотят оставаться влиятельным игроком в новом многополярном мировом порядке, им нужно восстановить те принципы внешней политики, которые они же сами и положили в основу послевоенного миропорядка – и которые теперь под угрозой", – резюмирует бывший испанский министр.

Подробнее – в колонке Аны Паласио Цена ошибок Трампа: как действия руководства США открыли Китаю дорогу к лидерству в мире.