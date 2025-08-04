У Молдові викрили схему підкупу виборців з Росії через додаток

Поліція Молдови попередила про те, що в країні з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через мобільний додаток.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Правоохоронці попередили населення країни, що у Молдові з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через додаток Taito, який працює на платформі Telegram.

Генеральний інспекторат поліції закликав громадян не заходити в цей додаток і не залишати свої особисті дані.

"Людям обіцяють десятки тисяч леїв щомісяця за участь у протиправних діях, але згодом вони не отримують гроші. Не заходьте в цей додаток і не передавайте свої персональні дані", – закликали в поліції.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.

Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

А радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру попередив, що Росія у своїх спробах втрутитись у парламентські вибори в країні активізує зусилля із впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

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